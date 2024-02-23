李駿傑繪馮允謙肖像曬畫功 盼下月拉闊舞台與3拍檔過招 (16:01)

馮允謙畫出一隻手套來代表其理想拍檔，他表示閃閃手套代表Michael Jackson，手套上又有個好可愛笑容，兩者加起來就是梁業。（大會提供）

梁業畫了一個火柴人，說Gin Lee在其心目中身材窈窕，瘦得像一條柴。（大會提供）

梁業（Fatboy）、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）及李駿傑（Jeremy），將於下月20日合作演出拉闊音樂會。 他們早前為音樂會拍攝「拉闊想像爆發」宣傳片，盡情發揮想像力，公開登上拉闊舞台的願望。

Gin Lee希望在拉闊音樂會上挑戰跳舞，更豪言想嘗試任何未接觸過的舞種，又笑指自己若筋骨仍柔軟，想表演芭蕾舞。被問到最期待合作的拉闊拍檔時，她嘗試畫出拍檔肖像，但過程中叫苦連天，更自嘲畫得差。Gin說：「我覺得上天係公平，我嘅才華全部都喺音樂上。」她最後在不停望「貓紙」的情况下完成畫作，更叮囑現場各人不准笑。Gin表示：「唔知你認唔認到自己呢？肯定就是你 - Jeremy！」

Jeremy最期待今次拉闊音樂會上的一夜限定組合：「期待我哋4個人一齊喺拉闊舞台上『爆大招』﹗」被問到心中的拉闊最佳拍檔，Jeremy邊畫邊讚︰「佢面尖尖，又瘦又靚仔，笑起嚟隻眼好似月亮咁，唱歌好好聽又有才華！我出道前都有聽佢嘅歌，好榮幸可以同佢係拉闊舞台上合作，佢係我心目中笑得好靚仔嘅Jay Fung！」

Fatboy撇下3位隊友，成為首位踏上拉闊舞台的ERROR成員。他希望與3位拉闊拍檔組成新組合，並獲得新組合獎。他說︰「我喺呢刻可以唔要ERROR﹗我仲想同Gin Lee手拖手唱慢歌，Jay Fung就要拖住Jeremy，等我可以喺舞台上獨佔Gin Lee﹗」Fatboy畫了一個火柴人，說Gin Lee在其心目中身材窈窕，瘦得像一條柴。他又指拉闊音樂充滿無限火花，將打破既定的男團表演，為觀眾呈現意想不到的演出，例如與Jay Fung在舞台上跳舞。

這次4位拉闊音樂會主角，3位都是跳唱歌手，Jay Fung不甘示弱，透露正在落力練舞，要跟3位拍檔一起跳爆舞台。他反傳統畫出一隻手套來代表其理想拍檔：「我心目中個最佳拍檔係Fatboy！呢隻閃閃手套代表Michael Jackson，佢跳舞係最犀利，而手套上又有個好可愛笑容，加埋就係Fatboy，因為佢好可愛，跳舞好勁，係NO.1！」談及是次合作，Jay Fung指Fatboy是4人當中的「搞笑擔當」，Jeremy是「跳舞擔當」，Gin Lee是「唱歌擔當」，自己就是「可愛擔當」。

（即時娛樂）