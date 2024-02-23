麥浚龍亞博開騷悼音樂人陳匡榮 獻唱《我們的末日》落淚 (17:18)

麥浚龍（Juno）昨晚在亞洲國際博覽館舉行融入電影劇本元素的演唱會《金榜題名project_mayhem．an urban fantasy by juno mak》，有別於一般的演唱會形式，現場播出古天樂、張家輝、梁家輝、林家棟、吳君如聲演黑幫角色的錄音聲帶，又有一班飾演古惑仔的演員在台上列陣拜關公。演唱會進行期間，扮演細鳳的Juno與飾演黑道大佬的演員講數，又與飾演江湖阿嫂及其他小角色的演員傾心事，甚至有殺人場面的戲，鋪排出Juno與歌手Novel Fergus、PetPetShawn、Polar G、MATT FORCE、廿四味、王嘉儀、MOBP及Geniuz F the FUTURE登台演唱。

是次演唱會為18禁演出，多個演出單位獻唱粗口歌，Juno獻唱最後一首歌《我們的末日》時亦手執香煙。他演唱期間一度別過臉抹眼淚，唱完後與所有表演者拿起啤酒，悼念去年逝世的著名音樂人、LMF成員陳匡榮（大飛、Davy），熒幕打出「DAVY CHAN 音容宛在」字句。

Juno騷後受訪，表示早在農曆新年前已展開緊密綵排，或因此令聲帶疲勞，至正式演出時的聲線變得低沉，唱至歌曲《金剛圈》時更頭暈、甩嘴。他說︰「我穿上很厚的絲絨西裝，舞台上太熱，我看見舞台開始傾斜，射燈在轉動，所以唱其中一句歌詞時入不到，及後落台時更要工作人員攙扶。我看見有觀眾暈倒，會再向工作人員了解，希望那位觀眾沒有事。」談到獻唱《我們的末日》時流淚，Juno坦言想起已經離世的大飛，十分難過。他說︰「我綵排時避開這首歌，因為這首歌是大飛寫給我的，令我想起和他的合作。我當日準備開騷，第一個邀請的演出單位就是他。他有天說身體不適，需要幾個月時間醫治，說康復就會參與演出，可惜卻在一星期後離世。我為了向他致敬，今次所有演出單位都是他認識的。」Juno說這次演唱會本來只演一場，但最近獲邀巡唱。他說︰「我之後有其他企劃要做，所以需再從長計議。」

Juno特別多謝古天樂、吳君如等5位影帝影后，以聲演全新電影劇本的方式參與是次演出， 令各人演過的經典角色重生。他說︰「這個合作方式很有趣。曾有人問我會否將演唱會裏的劇本拍成電影，這個騷本身是電影劇本，也有這個可能，但最近很忙，這一刻未正式討論。」

（即時娛樂）