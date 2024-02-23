高海寧靜候真命天子 視佘詩曼為演藝目標 (22:29)

高海寧（高Ling）2008年參選港姐後入行，今年憑劇集《新聞女王》奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳女配角」獎項，且在內地爆紅，開啟演藝事業上的新一章。默默工作了15年才走到「最佳女配角」位置，高Ling看似比別人走得慢，但她認為15年來的每一步都沒白走。「沒這段日子的人生經驗和歷練，我未必能演到大家喜歡的角色。」 與佘詩曼（阿佘）曾3次合作拍劇，兩人關係亦師亦友。「阿佘如我的人生導師，她是一個很好的榜樣、很好的目標，很想成為像她一樣的人。她不止演技好，待人處事好，在行內的評價也很好，是位很值得學習的對象。我要向着她這個目標前進，希望能像她一樣，有天得獎時，大家都心服口服，覺得我是眾望所歸。」

高Ling曾在疫情期間患上驚恐症，病發時覺得呼吸困難、心跳加速，又會狂喊，甚至全身僵硬，再加上出現抑鬱情况，曾一度封閉自己，後來在醫生的幫助下逐漸康復，成功走出情緒病陰霾。「我很感恩能行過這條路，現在清楚自己路向，不再過分執著。」康復後的高Ling成立義工隊「TEAM SAMM」，呼籲大家關注精神健康。「一個人要身心健康，才能做到自己所想的事。」37歲的她目前仍然單身，但在姻緣運不可強求的前提下，不想心急做錯決定。「感情要出現的自然會出現。如遇上不對的人，我寧願一個人，專注工作。我現在將所有精力投入工作，緣分就等上天安排。」

今年，她繼續香港與內地兩邊走，先以學員身分參與內地綜藝節目《無限超越班》第二季。「節目的導師都是影帝影后級，我多年來也沒機會與他們合作，今次機會難得，真的很想去學習。我在演技上仍有很多追求，希望能更上一層樓，成為一個跟阿佘一樣，演什麼似什麼的演員。我希望能藉着這個節目保持住自己在內地的人氣，甚至令人氣更高，從而有更多工作機會。」雖然北上，高Ling強調港劇一樣拍，希望不會要等太多年才能登上視后寶座。「我希望再遇到一個好角色，能驚艷觀眾，得到更多認同。」

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（即時娛樂）