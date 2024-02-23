盜月者︱張繼聰掌摑戲假戲真做 白只︰從小當我人肉沙包 (21:08)

賀歲片《盜月者》中，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與姜濤的演出是焦點，跟他們合作的張繼聰與白只更受讚賞。兩人是演藝學院同學，感情要好，阿聰老婆謝安琪曾開玩笑說會呷醋。不過，他們合作機會不多，《盜月者》是他們繼7年前的《今晚打喪屍》後再合作。阿聰覺得大家在演戲上都成長了，由於彼此對做戲的熱誠相似，所以默契十足。白只在戲中有場被阿聰掌摑的戲，他爆料說拍攝時感覺熟識，因由細到大都是阿聰的「人肉沙包」。

《盜月者》中，阿聰的角色負責開槍和動作場面，白只則負責爆破。動作擔當的阿聰不覺得辛苦︰「看似驚險但很安全，打鬥場口亦不算多。我第一部跟袁劍偉導演合作的電影是《裡應外合》，全片一句對白也沒有，由第一天開工打到收工，好辛苦，相比之下，今次超舒服。」白只表示拍爆破場面，危險一定有，但那種刺激感是演舞台劇沒有的。他說︰「電影中的爆破場面看得多，但自己未拍過，今次有機會接觸爆破場面，覺得好爽，最難忘是向Edan、Anson Lo說如何炸夾萬，到正式拍攝時，火舌跌落放滿煙花和炮仗的枱上，引起連串爆發。我真的很驚，不到兩秒，大家心知不妙，尤其是我和Edan坐近易燃物品，所以未等導演叫Cut已四散。經此一役，發現拍這些場面時真的要小心點，因為只有自己照顧自己，沒人會理你。」

白只再跟阿聰合作，覺得他已去到不同層次，不是只顧自己表現，還會顧全大局，拍攝時不停與導演、Edan、Anson Lo和姜濤研究，務求令電影更好看。他說︰「我的視野比較狹窄，未看到大格局，只想着如何做好些，不要出錯，不要令大家遲收工。」談到戲中被阿聰掌摑一幕，白只表示拍攝前叫阿聰爽快打過來︰「我對他說︰『你唔好同我講要點樣食一拳，爽快打一把掌就算。』從小到大，他每次練習如詠春、西洋拳等功夫時都會叫我試一拳，我全部試過，知道他出拳的威力。他每次打完一拳，都說自己出拳很細力，叫我再『食』多他一拳，結果他就打了10、20拳。」

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（即時娛樂）