60歲劉以達開騷揚言繼續出新歌 何超儀腳傷骨裂照撐場 (15:21)

劉以達一連兩場《劉以達「尋根」作品展音樂會》昨晚於旺角麥花臣場館開鑼，以藍色「雞冠頭」造型現身的他唱出一曲《希望之旅》為音樂會揭開序幕。阿達感慨不少歌迷已移民海外，從前一家四口入場，如今只剩下1個家庭成員買飛支持。下周二（27日）61歲生日的他表示雖已能「兩蚊雞搭巴士」，但會繼續推出新作品。有現場樂迷高呼「生日快樂」、「方丈加油」，阿達笑言︰「我現在這個身分，可否稱我為『達哥』？在場有多少是『80後』？多少人認識我的歌？還是年輕人以為我是『方丈』，所以來玩？」

阿達請來包仲欣、鄭嘉嘉、劉君冬及何超儀擔任演出嘉賓。超儀撐着拐杖現身，原來她早前到英國為導演Tony Kaye拍片時不慎傷腳，有骨裂情况。阿達感激超儀腳傷未好仍到場，還堅持站着演出，兩人成功合作，彼此感情增進一大步。超儀以助行架輔助，站着獻唱歌曲《崩裂》及《溜冰滾族》。阿達讚她的聲線愈來愈好，超儀笑道：「我苦練了30年，唱歌老師已80歲了﹗」語畢，她更向阿達邀歌。

阿達騷後被問到騷前可有賣飛壓力時說︰「不知道，太太不告訴我，只叫我做好演出部分，不要理會票房。」他表示下周二生日會在老家彩虹邨的酒家擺幾圍慶祝。談到超儀受傷仍堅持現身撐場，阿達直言十分感動︰「最初聽到那麼大件事，她仍說要來，真是無得頂﹗應她要求寫歌報答？現在玩法不同了，單是寫歌已過時，要想想在音樂上有何合作機會，找新嘗試。」 提到超儀透露兩人曾有合作機會，惟她當時錄了很久仍不知道該如何演繹歌曲，結果被鬧，阿達回憶︰「她當時太年輕﹗我看着她戒奶，之後再聽她的《何家淑女》，也有點進步。

（即時娛樂）