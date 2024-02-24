郭柏妍戴超厚近視鏡 重現中學年代四眼妹模樣 (16:20)

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，本周有郭柏妍（Rosita）走訪高雄展開尋找「郭柏妍同名聯盟」之旅。她在前晚（22日）一集與首位「郭柏妍」夜店初體驗後，兩人在昨晚一集攜手尋找第2位「郭柏妍」。3位「郭柏妍」一碰頭便極速發展出惺惺相惜的友誼，除結伴重遊第2位「郭柏妍」最愛的仁慈公園，又一起參觀其渴望入讀的臺中科技大學。第2位「郭柏妍」與Rosita深情對話，自揭曾有很多不愉快成長經歷。Rosita聽後十分心痛，忍不住落淚。她說︰「一個咁好嘅女仔，點解有咁唔好嘅經歷？好想趁剩下嚟相處嘅時間開導佢。」

3位郭柏妍在海旁邊吃喝邊談女人經，Rosita自爆17、18歲時曾有傾慕對象，鼓起勇氣向對方示愛，卻遭對方以讀書為由拒絕。Rosita在節目中以普通話說︰「我真的蠻相信，亦有質疑是否我的外表，他不喜歡。」Rosita說完後拿出超厚近視眼鏡，重現她中學時的四眼妹模樣。3女分享擇偶條件，第2位「郭柏妍」喜歡肌肉型男，希望男方喜歡動物兼有愛心。Rosita表示︰「我覺得我們蠻像，喜歡樂觀的，我希望他有自己的興趣，找到自己喜歡的東西並努力奮鬥。」談到婚前性行為現象，有男生能將性與愛分開，Rosita說︰「只有性的話很奇怪，生活不太健康。」臨別前，兩位「台灣郭柏妍」輪流讀出寫給Rosita的信，還特意學彈唱Rosita有份主演的《下流上車族》主題曲《一家人》，令Rosita感動落淚。

拍攝期間，3人一起踩滑板和踏單車。穿上短裙的Rosita踩滑板時不慎失平衡仆倒，擦傷了手肘及膝蓋，包紮後繼續開心踩滑板，未受影響。

（即時娛樂）