不正常愛情研究所｜法科師傅分享真‧人鬼情未了恐怖故事 (16:42)

無綫J2台節目《不正常愛情研究所》前晚（22日）播出的一集，研究「關於我和鬼結婚的那件事」。「有故事的人」請來黃紫恩（Jojo）的師傅，道家六壬法科師傅陳佇銘分享真實版《人鬼情未了》。陳師傅表示冥婚分為「死人配死人」及「生人配死人」兩種︰「內地久唔久有偷屍，最常係偷女屍，好多係嗰仔死咗想搵老婆，偷屍搞冥婚。」他分享一段自身經歷，表示過世多時的堂兄弟報夢給父親表示要結婚。他說︰「佢報夢話搵到合適老婆，講埋地址叫我哋去搵，真係有個女仔走咗，最後喺我屋企做咗成套冥婚儀式。」

陳師傅又講到兩段索命的人鬼情，涉及人鬼冥婚及離婚，令一眾主持們不寒而慄。第一宗的男事主及其女友每晚被女鬼推落牀不能安睡，陳師傅了解後嚇了一跳。他說︰「同女鬼講數，原來男事主爭佢一段姻緣。打仗時男方死咗，女方一直等，直到男方投胎做人到咗今世，女方依然停留喺嗰個時空唔肯走，陰差陽錯碰到今世嘅男事主，講明要攞佢命。」陳師傅最後為雙方辦了一場冥婚，男事主還要跟女方的神主牌睡3晚，陳師傅說︰「男事主位女朋友要認女鬼做『大婆』，仔女都要叫佢『大媽』，件事至解決。」另一單是女事主跟自殺死的丈夫「離婚」斷情緣，陳師傅表示︰「應承幫隻男鬼搵鬼新娘先搞掂。燒女紙紮新娘時，火光中竟出現疑似男事主嘅容貌。」

伍倩彤（Gillian）分享恐怖經歷︰「試過分手後男朋友用後備鎖匙上門，嗰日返到屋企見佢坐喺度，我真係有啲驚，跟住就係嬲。」Gillian事後立刻換鎖，最後更搬屋以策安全。她自言非報復心強的人︰「畀男友欺騙唔會報復，因為報復會好攰，但我會記低佢，扣夠分就叮走。」Jojo有另類方法睇實男朋友會否不忠，她說︰「會留意佢長時間𥄫住、關注嘅女仔社交媒體，一發現佢留言畀人，就會cap圖做記錄。得閒就會睇吓男朋友有無再Like到呢班女仔嘅相。」

（即時娛樂）