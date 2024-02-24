呂爵安新春拜年巧遇佘詩曼 讚視后親切玩得冇氣場 (18:52)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今日出席品牌新店開幕活動，吸引逾百粉絲到場。Edan有份主演的賀歲片《盜月者》早前已破2000萬票房，雖然跟他揚言票房成績達4000萬就露「八月十五」仍有段距離，今日已有現場粉絲打開寫上「呂爵安還債啊八月十五」的紙張，提醒他「找數」。Edan受訪談及此事時說︰「我早前在Ig上載劇集《I SWIM》的舊相和影片，剛巧拍攝日期是8月15日，有粉絲質疑我以這些照片『找數』。現在《盜》片只得2000萬票房，我很難露一半啊﹗我是有承擔的人，不會走數，待票房到4000萬時再算。我會繼續落力謝票，希望靠大家的口碑來催谷票房。」

MIRROR將為新團歌《DAY 0》拍MV，早前感染新冠病毒的他表示新歌舞步需要更大體力，挑戰更大，幸自己的體能已恢復。Edan說︰「我的症狀十分輕微，幾天已康復，反而演唱會前患甲型流感後的情况比較差，要看中醫調理。」他點名稱讚隊友柳應廷（Jer）是12子中最勤力練舞的人，揚言要稱呼對方為「大師兄」。Edan解釋：「Jer最勤力，出席率最多，他排得最熟。排練最少的人一定不是我，始終有隊友身體不適或不在港，很難齊人。」Edan預告下月出新歌，是首慘情慢歌。

談到他與Jer、ERROR成員梁業（肥仔）新春期間到吳君如家中拜年時巧遇佘詩曼（阿佘），大家更一同打麻將。Edan透露Jer與肥仔均贏錢，Jer曾因未能食糊而扁嘴發脾氣，佘詩曼就十分親切。他說︰「我不是首次跟阿佘同場，她好玩得﹗我從小就看她演的電視劇，沒想到會一起打麻將，很神奇﹗前輩通常會有一股氣場，難得她完全沒有，她還跟我們聊天，分享演戲經驗，我趁機向她取經。她說有看第一季《全民造星》，很多謝她的支持﹗如有機會合作當然好，但輪不到我話事。希望君如開戲，我就有機會期待能跟阿佘合作。」

（即時娛樂）