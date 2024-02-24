黃智雯參加意大利時裝騷老公未同行 享受獨自覓食 (22:00)

黃智雯（Mandy）獲時尚品牌邀請到意大利出席時裝騷，她首次到米蘭睇騷坦言未出發先興奮。她在當地參加了兩個品牌時裝騷，分別在意大利國家級圖書館及博物館舉行，滿滿的文藝學術氣息，令Mandy非常享受和榮幸。她說：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」過往，Mandy亦曾到米蘭旅遊，對當地留有美好印象，她表示：「本身好鍾意意大利呢個地方，有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」

今趟旅程，天公不造美，連日陰天雨濕，天氣嚴寒，但無損Mandy的心情，她更冒寒風走到街上大玩街拍，她表示：「上次到米蘭係旅遊係晴天，今次就連日都陰天濕凍，感覺係另一番風味，始終咁難得嚟到米蘭，無論咩天氣當然要街拍。」

Mandy身處意大利但沒有購買名牌包包的意欲，只想品嚐當地美食，她說：「雖然今次來去匆匆，但出發前，我已經搜尋咗好多當地著名餐廳及美食，我想食到好嘅食物多過買好多包包、飾物。」問她意大利之行老公有沒有同行？Mandy稱新年後跟老公各自要工作，他沒有往意大利，自己也要趕回香港宣傳新劇，工作時會專注工作。

（即時娛樂）