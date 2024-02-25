炎明熹新歌《透光者》MV後晚首播 化身黑天鵝跳芭蕾舞 (13:28)

炎明熹（Gigi）將於4月13及14日假九展Star Hall舉行《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，門票明天（26日）公開發售。Gigi騷前推出新歌《透光者》，周二（27日）下午於電台首播，MV同一晚上推出。她日前拍攝歌曲MV，扮演黑天鵝跳芭蕾舞。《透光者》是一首講述被對方視而不見的單戀故事歌曲，導演Roydon以芭蕾舞貫穿MV畫面以表達出單戀的孤獨，兩位專業芭蕾舞者飾演白天鵝，Gigi則扮演被忽略的黑天鵝。

導演安排老師教導Gigi跳舞動作，Gigi雖然未接觸過芭蕾舞，跳起來時卻有板有眼，獲老師讚有潛質，鼓勵她繼續學習。Gigi說︰「其實黑白天鵝呢個設定，係想帶出一個信息，無論白天鵝有幾古典、優雅，黑天鵝毋須改變自己成為白天鵝，因為你有你自己獨特嘅氣質，每個人都應該做番自己。MV入面，兩位芭蕾舞蹈員跳傳統芭蕾舞，我嘅舞蹈就有少少唔同，希望表達出唔需要為迎合對方改變自己呢個信息，今次跳舞對我嚟講係一種挑戰，好多謝老師幫我排舞。」

Gigi透露錄製《透光者》時用了另一把聲演繹︰「當日錄完聽番自己把聲，感覺有少少唔同，希望大家聽完會喜歡另一把聲音嘅我，對呢首歌有一番體會，當然最重要係大家會喜歡我呢首新歌。」

（即時娛樂）