《從今以後》柏林影展再下一城 奪全景單元觀眾獎第3位 (13:58)

第74屆柏林影展正在德國舉行，楊曜愷執導，區嘉雯、太保及李琳琳合演的電影《從今以後》，繼日前獲得泰迪熊獎最佳劇情片後再下一城，榮獲柏林影展全景單元觀眾獎第3位。

德國時間2月24日，柏林影展揭曉全景單元觀眾獎。今屆全景單元共展映了31套電影，有效選票超過24000張，《從今以後》的觀眾投票票數排行第3。全景單元觀眾獎於1999年設立，由參加柏林國際電影節的觀眾親自投選出心目中最喜愛的全景單元影片。

《從今以後》故事講述Angie（區嘉雯飾）與Pat（李琳琳飾）是相守逾40年的女同志。Pat主外，30年前購入一單位與Angie同住；Angie主內，照顧Pat的起居，並提供生意上的意見和協助。Pat與Angie關係公開，不時邀家人到安樂窩晚餐。Angie與Pat兄成（太保飾）一家關係密切，跟嫂美（許素瑩飾）是好友，又與侄女Fanny（廖子妤飾）和侄兒Victor（梁仲恆飾）情同母子。Pat一直支援哥哥一家的經濟，眾人心存感激。

Pat突然在睡夢中猝死，遺下Angie獨自面對成一家。他們起初互相扶持，慢慢在Pat的葬禮安排上開始意見分歧，最終Angie跟隨成與美的意見，雙方關係漸行漸遠。Pat沒訂立遺囑，故遺產全由近親阿成繼承。成認為 Angie可繼續暫居，直至他們決定如何處置Pat的單位。Angie反駁那是她們的家，Pa沒訂遺囑是因為她們二人早有默契，Angie可待在那裏終老。Angie嘗試說服成一家讓她繼續留在單位。然而，家人各有盤算，她面前只有兩條路，爭取到底還是放棄她們2人數十年來建立的家。

（即時娛樂）