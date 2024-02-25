吳浩康開1200人戶外騷 將自資出歌 繼續返地盤發展新領域 (17:06)

吳浩康（Deep）相隔5年再開騷，昨晚在主題公園舉行《Deep Reborn Live 2024》，吸引1200位觀眾捧場，包括ERROR成員吳保錡、伍仲衡、周國豐，莊韻澄更帶同幼子現身，太太郭思琳就和1歲兒子在後台支持。Deep以一曲《笑我》揭開序幕，稱看見台下有不少熟悉面孔，似朋友聚會多過開騷，要趁機會向到場的親友𢭃利市。唱完歌曲《洗剪吹》後，他表示籌備個唱時想起不少往事，感激身邊的工作人員時一度哽咽，他又感激英皇20年來的恩情，稱沒有前老闆楊受成及前經理人霍汶希，大家也不會認識到他。

Deep近年除了幕前，為養家還放下身段返地盤工。對於不少人懷疑他為了這次演唱會才返地盤工作，Deep稱最初想公開否認，但思前想後，決定要學王家衛導演說一句「你睇到咩咪咩囉」。演出期間，Deep突然公開找尋兒子尚恩（撑撑），知道兒子仍未睡後笑言︰「我每次開騷前，他也精神。我一開騷，他就睡。」演唱會尾聲，Deep將歌曲《兒戲》送給家人，還藉觀眾掌聲多謝父親。他表示︰「衰過才能唱出這首歌的味道，相信我兒子會唱不到，他比我乖很多，年紀小小已很生性。爸爸，辛苦你了﹗」Deep最後唱出一曲《先入為主》，與觀眾約定紅館見。

Deep騷後表示太太生仔後皮膚變差，加上為免兒子聽覺受損，未安排妻兒上台。為演唱會駁了頭髮的他，笑指撑撑看見其新髮型時露出愕然表情。時隔5年再開大型演唱會，Deep說︰「我曾在疫情期間開過小型騷，但只有數十人捧場。 我沒想到能那麼快再踏舞台﹗紅館是我的終極目標，相信距離目標仍有一段路，所以先約定大家終點見。」

目前自由身的他將繼續出新歌，他透露本來會在新年期間錄音，惟全家人也病了沒狀態。雖然現在沒有公司支持，Deep說仍有能力自資出歌，但需要繼續返地盤工。他說︰「現在入了行，有另一個專業領域，也希望好好發展下去。經濟差時，娛樂事業會跌，我也害怕之後會如何，因此要在不同領域工作減低風險。」Deep為地盤工作克服畏高，他希望盡快升職︰「人望高處，不用次次落手做，是真的會累。我在地盤做搭鐵架工作，曾在中環海濱搭舞台。我當時邊搭台邊想，將來自己開騷時可否親自搭台，然後覺得這樣做太市儈，連這些錢也想慳。」

被問到可會介紹工作予張致恒時，Deep即時封嘴︰「今天不說他﹗我覺得是朋友的，我就應該停口，不再談論他。」

（即時娛樂）