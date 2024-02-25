陳慧琳時隔19年廣州再開騷 與周筆暢重拍9年前頭貼頭合照 (21:58)

闊別廣州歌迷19年的陳慧琳（Kelly），昨晚在廣州體育館舉行《陳慧琳SEASON2世界巡迴演唱會》，與過萬歌迷度元宵。Kelly一開騷就唱出《Ask》及《都是你的錯》兩首快歌，然後與現場歌迷打招呼。她說︰「大家記唔記得對上一次我嚟廣州開演唱會係幾時？5年？10年？係19年！19年呢個數都有啲驚，如果19年後再返嚟... 唱到歌，你哋會唔會嚟睇？或者到時搵個AI，但今日就有呢個純天然無添加嘅頂住先。」

Kelly昨晚請來專程從北京到廣州的周筆暢做嘉賓，合唱歌曲《紀念日》。周筆暢與Kelly因2006年電影《春田花花同學會》而結緣，當現場屏幕播出當年兩人的劇照時，周筆暢感觸指《春》是其人生首齣電影，她在戲中的造型很傻。Kelly不禁大叫：「18年前，係18年，My God！你個樣傻，我都唔精得去邊，跟住再合作係2015年做你嘉賓，隔咗9年，要同你影番張相。」Kelly與周筆暢頭貼頭重拍跟當年一樣甫士的照片作對比，笑指自己需要美圖。周筆暢隨即說︰「唔使，你都冇變到，一樣靚！」

Kelly在演唱會上加插跳舞Challenge環節，邀請排舞師上台教大家跳《談情的價值》，過萬歌迷一齊跳及擺end pose合照。她看見台下有觀眾想送禮物，即搞笑地說︰「係唔係利市？係我過嚟攞。哎呀，個公仔好得意，我想要，好耐冇收過公仔，呢啲公仔好年宵感覺。」結束了廣州站後，Kelly會先回港籌備新歌，然後下月再到上海及馬來西亞開騷。

（即時娛樂）