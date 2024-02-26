HOME即是識｜倪嘉雯坐紙皮櫈玩體操樂極生悲 陳詩欣做「廿四孝女友」 (14:34)

倪嘉雯在紙皮椅子上竟做起「體操」，最終發生意外（左圖）；6號和女友陳詩欣在節目放閃。（大會提供）

由森美、馮盈盈、陳若思及倪嘉雯主持的問答遊戲節目《HOME即是識》，今（26日）、明（27日）兩晚播出的第四輪初賽，藝人隊是陸浩明（6號）與女友陳詩欣、蘇麗珊與羅雪妍；素人隊則有Car姐和Banny、Alex和阿軒、阿超和史葛、John和Henry。

經常在社交網站放閃的6號和陳詩欣，被森美問到屋企家務由誰負責，「廿四孝女友」陳詩欣表示全部由其主理，6號聞言解釋自己間中也會參與，並笑言培養做家務的興趣。及後出場的蘇麗珊（Cecilia）與羅雪妍，因烘焙結緣成好友，蘇麗珊信心十足表示，自己廚房經驗非常豐富，羅雪妍則分享媽媽生活小貼士：「我媽洗完波鞋後，會用紙巾包住波鞋曬番乾，白過就咁曬！」

本輪遊戲環節氣氛依然熱鬧，其中一條問題「哪項可以保障房屋因水災、颱風等自然災害造成的損失」，答案有A水險和B火險選擇，口才了得的6號指自己揀A，並解釋謂：「屋企有水災當然買水險，買水險嚟防止漏水、爆水渠，冇理由用火險解決爆水渠問題。」

除了參賽者，主持人之一的倪嘉雯亦相當搶Fo！第二回合實驗題，參賽者需鬥快用紙皮箱製作椅子，並由倪嘉雯試坐10秒測試穩度，不過未知是否太興奮，倪嘉雯在紙皮椅子上竟做起「體操」，最終發生意外！

（即時娛樂）