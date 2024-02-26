洪卓立聲帶受損2年後 舉行首個音樂會 曾想放棄做歌手 (20:10)

洪卓立在廣州舉行演唱會，亦是自他聲帶受損2年多後舉行的首個音樂會。（大會提供）

洪卓立（Ken）於廣州舉行「說故事的人音樂會」廣州站，這是Ken聲帶受損2年多後舉行的首個音樂會，全晚演唱21首歌。

Ken解說音樂會主題設定為「說故事的人」，其實是源於2年多前，他在社交平台做了一個節目：「收fans來信然後讀信，我就會講感受、share啲諗法建議畀fans，當時呢個programme係幾好，後來因為聲帶要休養、同時進行身體方面管理，所以呢個programme就要擱置，點知一停就停咗1年多嘅時間，之後就冇再做音樂會。」

音樂會期間發生小插曲，其中一首歌曲Ken自覺表現失準，即時要求重唱副歌，為證明自己的狀態，更連續重唱5次副歌，贏得台下觀眾掌聲和歡呼，Ken亦說：「我返嚟啦！」現場氣氛熱烈，觀眾不斷大叫Encore，Ken最後Encore了兩首歌，以《回到最愛的那天》作結尾。

音樂會上，Ken感性分享這幾年間發生的事情，聲帶受損、身形暴脹等，他說：「上一次都係喺廣州開音樂會，但因為聲帶問題唱唔到高音，嗰次音樂會嘅所有歌都降咗key，唔係降咗啲，係降咗好多！企喺台上面仲要扮冇嘢，但真係唱得好差，可能有好多朋友喺好遠地方嚟，我嘅表現好對唔住佢哋。落咗台，喉嚨即刻有浸血腥味，第二日完全失聲。」

隨後訪遍中西名醫亦得不到治療方法，直至遇上一位唱歌老師，其獨特的發聲方法令他慢慢找回聲音。聲帶一步步康復，接着便是擱置多年的改變身形計劃：「我係有目的咁增磅！不過以前斷斷續續咁做，有時因為懶、有時做一陣就整親條腰，今次趁住一個大空檔，就的起心肝去做。」

正處於磅數最顛峰的他，剛好有工作，外間便說成他因失戀而自暴自棄，於16型人格中，屬於極為內歛的Ken，並不擅長表達自己：「透過呢個音樂會，將自己嘅出生去到近呢2、3年嘅狀况，用音樂故事去講畀大家聽。」

完騷後，Ken在社交平台發長文分享感受，他表示這次是他第2次艱難地站起來，第一次是爆肺、第二次是失聲，他曾想過放棄當歌手：「比上一次大病來得更強烈。」同時他感謝fans的支持：「因為你們，我很滿足﹑很安慰，找回一些信心，很開心﹗昨晚是我近這一年最開心的一晚。」他又特別多謝公司對他的信任：「給我兩次機會，休息兩次，再重新出發。」Ken表示會好好珍惜機會，把聲音變好、身形變好。

（即時娛樂）