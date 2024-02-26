詹瑞文走出「喪妻」陰霾參透生死 4月開騷積極向前行 (23:18)

58歲的詹瑞文（詹Sir）的「第二任妻子」Amanda，去年4月因肺癌逝世，令詹Sir大受打擊，傷心得無法工作。經過10個月的療傷，詹Sir堅強站起來，繼續向前行，以全新班底創作喜劇《即興之王》，並宣布4月假新蒲崗胡李名靜體育館，舉行8場演出。

詹Sir受訪時已回復狀態，他反問：「你望下我，有否覺得不同？我肥了10磅，還有個肚腩。」他表示這個騷會與觀眾互動，需要很大體能及講求靈活性，要找營養師幫助控制飲食，笑言工作人員會阻止他吃東西。

問到詹Sir與Amanda有否正式註冊結婚？詹Sir表示雖然沒有，但在Amanda離世前數月已求婚成功，並當場交換結婚戒指，已視對方為太太，他說：「為何不正式註冊？因彼此對婚姻有不同看法，不過我注重儀式感，想大家有美麗盟誓，於是我精心安排，給她驚喜。我變得浪漫，都是被Amanda訓練出來，我們一起生活10多年，已經有一段完美人生，不過在她病後，我曾抱怨為何人生無常，我們相處日子那麼有限。」

他慨嘆除了Amanda離開了他，顧修全老師和很多圈中好友都相繼離世，他要把握現在想做的事情，並將之做好。他又指療傷期間已開竅，回想到與Amanda曾四圍出遊探索，24小時都不夠用，一起經歷精彩時光，已令他回味及滿足。至於他與Amanda一起投資的咖啡室轉讓，他解釋是Amanda意思，認為是一個階段的結束，應交給有動力的年輕人繼續經營。

鑑於近年很多不愉快事情發生，他有意開拓心靈治療課堂，將快樂和正能量帶給不同社群、企業及在囚人士，說﹕「我早已參透生死，因踏出社會工作，經歷很多難關，爸爸在我10多歲時已離世，之後媽媽、很多長輩和Amanda亦一一離開了，令我不停探討生死，應如何開心積極向前行。」

詹Sir承認每逢佳節倍思親，但勿將負能量鬱在心坎，一定要找人傾訴，他會找親友和由前妻甄詠蓓所生的女兒詹樂童相聚。他說﹕「我會打畀朋友和女兒，會告訴他們：『我現在好唔開心，好想喊。』然後隔住電話筒向他們爆喊，做男人流血不流淚，但做人要接受事實及傷心。」

欲知專訪內容，請留意明天（2.27）明報娛樂版。

（即時娛樂）