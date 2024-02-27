AK夢想成真 親邀兒時偶像為新歌排舞 拍MV沙漠中起舞熱到想死 (12:00)

AK和團隊在沙漠拍攝，也令他畢生難忘，因為熱到想死。（大會提供）

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）推出今年首支派台歌《Guilt Machine》，去年AK特地飛到美國拍《Blue Monkey》MV，但其實那次他還拍了新歌MV。《Guilt Machine》由Gareth. T（湯令山）作曲，旋律甚具挑戰性，在美國拍MV過程中，AK也有另一樣的挑戰，要在接近50度高溫下於沙漠跳舞，如此酷熱天氣下，AK也大喊受不了。

AK一直都有留意Gareth. T的作品，也十分喜歡對方作品，AK說：「Gareth做嘅快歌或者有Beat嘅歌都好正，今次想做一首跳舞歌，就搵佢合作。」結果Gareth. T交出了一首具挑戰性的旋律，AK改變自己唱法融入歌曲：「今次《Guilt Machine》唱法同以往好唔同，當中有好多細微位，例如好多半音上落，係有少少挑戰，另外中間有段類似Rap嘅嘢，旋律有少少快，咬字要咬得好實，我同徐浩用多咗少少時間錄呢部分。」

《Guilt Machine》歌詞提到，當知道對方情緒勒索，就會穿起盔甲反抗，AK向來是性情中人，問他是否受軟不受硬的人？AK剖白說：「細個係嘅，好多嘢係你點對我我點對你；大個睇嘅嘢唔同咗、宏觀咗，會對事唔對人，會睇番嗰件事嘅最終目的地係邊度。」

到美國拍攝，一直是AK夢寐以求的事情，他說：「自己好想喺美國拍MV，去年實行一個計劃，喺當地拍《Blue Monkey》同《Guilt Machine》。喺美國試到好多喺香港試唔到嘅嘢，例如今次MV裏面有隻獅子入鏡，喺香港好難實行到，喺美國就試咗呢個咁瘋癲嘅Idea。」

另外AK和團隊在沙漠拍攝，也令他畢生難忘，因為熱到想死，極易出汗的AK回想起也不禁說：「現場差不多50度，體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺。」

不過這次美國之行，讓AK可以跟一班兄弟完成兩個MV，更邊拍邊學習，開心好玩多於一切，他說：「喺美國拍攝MV，真係學咗好多嘢，包括同當地工作人員溝通、搵景等等。嗰邊啲景好靚，睇咗好多都好靚，但未用到，一來價錢問題，二來路程問題，太遠，但每一個景都好靚，希望日後有機會可以再去美國拍過。另外最難忘同成班兄弟，一手一腳搞咗呢兩個MV，過程辛苦但好難忘。」

另一難忘事，AK找來兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins為《Guilt Machine》排舞，AK自爆：「Lando老師係我細細個嘅跳舞偶像，有幸10年前上過佢嘅堂，出道後有機會由公司畀資源，去搵一個外國老師排舞，就諗起佢，膽粗粗聯絡佢，慶幸老師願意接受我邀請，一齊完成《Guilt Machine》。美國喺跳舞上有好多嘢好有系統，而且好多新諗法，喺香港未見過，感覺好似又上咗一堂好寶貴跳舞堂，獲益良多。」

（即時娛樂）