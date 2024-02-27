MakerVille捧新樂隊 2.29舉行記者會 網民競猜ROVER成員 (12:59)

ViuTV節目《全民造星V》去年選出冠亞季軍Lyman（香胤宅）、KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨），除了Lyman外，MakerVille先後簽了KC﹑亨仔及其他「造星V」參賽者包括王鋒﹑希晉﹑Kim（卓金樂）﹑Hei（羅子熙）﹑Tsoul（田曜誠）等，他們亦獲分派參加ViuTV節目包括《沖繩任你點》及《造星唔造星？》。

繼MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR和P1X3L後，有指MakerVille想力捧新樂隊，昨天（26日）MakerVille的Ig以及新開設，並以ROVER為名的Ig（rover.weare）連發3個新帖文，寫着「ROVER 4把聲 1隊Band TOGETHER WE EXPLORE THE UNCHARTED DOMAIN IN MUSIC. 2.29 STAY TUNED #ROVERweare」，後天（29日）ROVER將首度登場，舉行成軍記者會。而在官方Ig短片中，則刻意玩神秘感，只見4子身影，以及在錄音室錄歌畫面，但全部未見樣，網民憑輪廓和外形猜測，指亨仔﹑希晉﹑Kim﹑Hei或Jason Loi成團的機會較高。

對於MakerVille捧新樂隊，網民意見不一，有網民稱：「唔係話唔支持新人，但係你搞掂舊嗰班先喇，4子新mv呢？193新歌呢？Error團歌呢？」﹑「講真，宜家3隊男團同1隊女團都未搞得掂，點解要推多團出黎而唔係比多少少資源佢哋？同埋如果係推新團，點解唔真係推P1X3L 5G？佢哋現有人氣點都應該多過新團啩？同埋造星4果時嘅滄海遺珠，大可以做女版Error+民意都話想點解又唔做？」﹑「P1X3L呢？幾時自己要返？」﹑「有資源不如攪好原有3團先啦﹗」﹑「出道日係2月29日，咁每年成軍點慶祝，4年一次才有29號？」

（即時娛樂）