MakerVille捧新樂隊 2.29舉行記者會 網民競猜ROVER成員 (12:59)

ViuTV節目《全民造星V》去年選出冠亞季軍Lyman(香胤宅)、KC(黃家灝)及亨仔(陳鎮亨),除了Lyman外,MakerVille先後簽了KC﹑亨仔及其他「造星V」參賽者包括王鋒﹑希晉﹑Kim(卓金樂)﹑Hei(羅子熙)﹑Tsoul(田曜誠)等,他們亦獲分派參加ViuTV節目包括《沖繩任你點》及《造星唔造星?》。

繼MIRROR﹑ERROR﹑COLLAR和P1X3L後,有指MakerVille想力捧新樂隊,昨天(26日)MakerVille的Ig以及新開設,並以ROVER為名的Ig(rover.weare)連發3個新帖文,寫着「ROVER 4把聲 1隊Band TOGETHER WE EXPLORE THE UNCHARTED DOMAIN IN MUSIC. 2.29 STAY TUNED #ROVERweare」,後天(29日)ROVER將首度登場,舉行成軍記者會。而在官方Ig短片中,則刻意玩神秘感,只見4子身影,以及在錄音室錄歌畫面,但全部未見樣,網民憑輪廓和外形猜測,指亨仔﹑希晉﹑Kim﹑Hei或Jason Loi成團的機會較高。

對於MakerVille捧新樂隊,網民意見不一,有網民稱:「唔係話唔支持新人,但係你搞掂舊嗰班先喇,4子新mv呢?193新歌呢?Error團歌呢?」﹑「講真,宜家3隊男團同1隊女團都未搞得掂,點解要推多團出黎而唔係比多少少資源佢哋?同埋如果係推新團,點解唔真係推P1X3L 5G?佢哋現有人氣點都應該多過新團啩?同埋造星4果時嘅滄海遺珠,大可以做女版Error+民意都話想點解又唔做?」﹑「P1X3L呢?幾時自己要返?」﹑「有資源不如攪好原有3團先啦﹗」﹑「出道日係2月29日,咁每年成軍點慶祝,4年一次才有29號?」

