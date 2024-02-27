再見‧枕邊人｜張曦雯弗爆婚紗Look曝光 喊唔停挑戰大 (13:44)

為配合「尋找回憶」情節，年輕版晴天不時在劇中現身，並由黃智雯分飾。（大會提供）

張曦雯坦言《枕邊人》是其從演以來喊得最多的劇集。（大會提供）

由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘等主演的《再見‧枕邊人》，昨晚（26日）首播。

以剝洋蔥式手法逐步邁向真相的《枕邊人》，故事甫開始即見到女主角顧晴天（黃智雯飾）在懸崖邊亡命奔跑，之後跌落山崖；相隔7年，失憶的晴天從印尼回歸，並在律師好友金長勝（羅天宇飾）幫助下尋找過去，可惜面對過去最親的人，晴天只有陌生感覺；另邊廂，晴天前夫楊萬森（馬德鐘飾）決定忘掉過去，並重新開始，就在與紅顏知己朱善美（張曦雯飾）大婚當日，晴天突然殺出，令婚禮延期，一段緊張的三角關係，以及「尋找記憶」之旅正式展開。

為配合「尋找回憶」情節，年輕版晴天不時在劇中現身，並由黃智雯（Mandy）分飾；雖然失憶7年與年輕版晴天年齡至少相差10多歲，但Mandy亦沒有違和感。

飾演楊萬森紅顏知己的張曦雯（Kelly），首集除了大騷亮麗貼身婚紗look，在同一集結尾及第二集，還會分別展示弗爆水底芙蓉Look及做gym Look。Kelly平時勤做運動，每星期去大約5次健身室，每次運動時間不少於2小時外，Kelly還經常做瑜伽及重量訓練。

Kelly坦言《枕邊人》是她從演以來，喊得最多的劇集：「呢套劇真係喊咗好多場，有時開工都會諗：『今日又要喊？』。我之前啲角色都係開心、甜美啲，同埋性格都直接，今次呢個角色除咗好多情緒同秘密，亦好多喊戲，好大挑戰同埋好有滿足感。」

Kelly續指為了投入角色，開劇前除了瘋狂「罰抄」，更為角色度身訂做「專屬歌單」：「我每套劇開工前，都會寫好多角色背景資料，幫助自己了解角色，另外我又會搵啲歌配合角色性格同經歷，日日揸車返工時聽住啲歌，令自己更易進入狀態。」

（即時娛樂）