薛家燕擺烏龍 誤認衛詩雅做大肚連詩雅 場面尷尬又搞笑 (14:29)

衛詩雅昨晚（26日）到新城電台接受薛家燕訪問，大談入行16年，終憑電影《不日成婚2》首獲提名香港電影金像獎「最佳女主角」心路歷程，戲中衛詩雅跟陳家樂演夫婦，家燕姐卻誤會衛詩雅是陳家樂的懷孕妻連詩雅（Shiga），甫見面便向對方連番恭喜，令她笑不攏嘴，尷尬得連忙拍肚皮否認，場面搞笑。

家燕姐笑言經常擺烏龍，知道對方獲提名爭影后，也替對方開心。衛詩雅直言經常被誤認是連詩雅，呼籲大家不要再恭喜她的爸爸，她說：「爸爸的朋友很多時都誤會關我事，經常恭喜我結婚，今次不要再恭喜我，不是爸爸抱外孫，爸爸的女兒是姓衛的。」她表示一早恭喜陳家樂快當爸爸，更自薦做契媽，她曾講過對方生仔她就結婚，問何時找數？她則反口：「童言無忌，戲子講說話不要信。」

問衛詩雅對爭影后可有信心？她說：「隨緣啦！知自己入圍都好驚訝，不過好興奮，感覺好似為這套戲台前幕後爭一口氣，亦很深感受，覺得16年堅持無白費。」

家燕姐對李影離世感難過，她稱最初收到消息也不相信是真的，很多朋友證實才相信，她說：「我們在麗的時候好熟有合作，不過疫情關係少見。」她表示令她醒覺自己年齡漸長，出入要小心不要跌倒，她說：「我冲涼好趕時間，幾分鐘就冲完，個女都有叫我冲慢啲，𠵱家冲涼我唔敢閂實度門，至少嗌都有人聽到。」

（即時娛樂）