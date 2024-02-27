婚後事｜陳自瑤被封「御用癲婆2號」 羅子溢演技躍進獲讚 (14:32)

Yoyo演得到位，獲網民讚演技有進步，並有資格問鼎視后殊榮，封她為無綫「御用癲婆2號」。（大會提供）

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等合演的無綫劇《婚後事》昨晚（26日）首播。

開首的數段回憶戲已馬上入肉，明芯（陳自瑤Yoyo飾）每年都會聯同女兒潘悅（鄭淽月飾）親手製作蛋糕，為老公潘善仁（羅子溢飾）慶祝，數年過去，「蛋糕慶生」依舊，但明芯已甜蜜不再，原來明芯與善仁婚姻因欠債兼自私自利的老爺潘良（煒烈飾）、以及善仁疑似出軌步向破裂，明芯為爭奪悅悅撫養權，除不惜與昔日深愛過的善仁對簿公堂，更以極狠毒的手法將善仁推向深淵。

為演活身心俱疲的失婚婦，Yoyo放下女神包袱，豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女，除了犧牲靚樣、以蓬頭垢面Look在家中憤怒為老爺執手尾、兼與善仁吵大鑊外；當明芯發現疑似有外遇的善仁、撰寫講述婚外情的小說《婚後事》抒發情感時，Yoyo演得到位，獲網民讚演技有進步，並有資格問鼎視后殊榮，封她為無綫「御用癲婆2號」。

除了Yoyo，子溢顏值及演出亦備受讚賞，有網民直指升呢人夫及爸爸後的子溢變得更為有型。初出道時以靚仔見稱的子溢，與Yoyo一樣為角色放下包袱，以極頹喪的狀態，演活備受離婚官司困擾的善仁，懶理儀容、將子溢本身的陽光男孩特質抹走；面對狠妻步步進逼、生活逼人及與愛女相愛卻不能相見等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，一雙滿佈紅筋的眼睛，含著委屈的淚水，獲網民大讚演技進步不少及夠內斂。

昨晚子溢與女兒整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及2人相擁痛哭的畫面，令觀眾感動。子溢昨晚上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。時隔兩年，潘善仁終於同觀眾見面，期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢。」

（即時娛樂）