盧宛茵曾被後輩教講對白 指年輕演員跟班多 嘆此風不可長：睇到我作嘔 (18:04)

縱橫演藝界﹑人稱Madam Lo兼「御用媽媽」的資深演員盧宛茵，近日聯同吳浣儀接受幕後人楊紹鴻的YouTube節目《小鴻吹水站》訪問，當楊問到2人怎樣看電視行業的蛻變，包括電視製作及演員，Madam Lo先笑了幾聲，吳浣儀接著說：「唔識講。」Madam Lo再說：「我覺得係每况愈下。（哪方面？）無論劇本﹑導演及演員。」吳浣儀就說：「夕陽工業。」Madam Lo說：「劇本真係好難。」吳再說：「我聽過有編劇講，寫得劇本好又如何？有演員演到咩？」

楊紹鴻接著說：「點解到𠵱家香港嘅電視台，唔計ViuTV，我哋大台TVB，我覺得4﹑50歲仲做緊小生，我都𢱑晒頭。」吳浣儀慨嘆現時青黃不接，Madam Lo聞言說：「我哋以前有戲劇大師阿King（鍾景輝）真係教我哋，我哋獲益良多，但𠵱家唔係嘅，乜嘢好聲音唱下歌，得喇出嚟拍啦，𠵱家咁嘅？我都𢱑晒頭﹗」

Madam Lo接着再說：「仲有喎，樣樣唔識一嚿雲，佢仲要教人喎？」楊紹鴻聞言說：「例如呢？我哋唔講名，佢係教同輩啫，唔夠膽教你哋啩？」Madam Lo再說：「唔係㗎﹗試過叫我『你呢句對白，應該咁樣講。』我望下佢，我就唔答（佢），我咪照我自己做囉﹗我使乜理佢啫，我照我自己演繹，佢居然咁講，我直情：『吓﹗』」

楊紹鴻坦言不完善的經理人制度，搞亂整個影視圈：「佢哋將演員變成掙錢工具，佢哋未紅都捧到佢哋天王巨星，搞到佢哋心雄囉。」此時吳浣儀也說：「我見好多㗎喇﹗出面拍戲，成房擠滿晒人。（盧：擠滿咩人？）助手啦﹗梳頭﹑化妝，一人帶一拃，我哋冇呢啲經驗。」

Madam Lo憶述當年拍《季節》時的情况：「大碧姐（鄧碧雲）咪又係一個返嚟，帶咩？帶6﹑7個，傻嘅﹗睇見啲外景我都作嘔，一個擔遮﹑一個拎茶﹑一個撥扇，嘩﹗大佬﹗𠵱家咩事呀？我覺得此風不可長，真係嘅﹗我哋以前做戲做就做，邊有咁嘅呢？」吳浣儀也說：「發哥（周潤發）都唔會咁啦﹗」

楊紹鴻表示內地很多演員均是科班出身：「人哋導演同演員好多都好成熟，佢哋有演技，好多係科班出身，佢哋（指香港）嗰啲點同人比，一埋去就輸晒，再加上真係好多人好冇道德及唔識尊重。我記得琴姐（李香琴）同我講過，佢哋拍《溏心風暴》嗰陣，有個演員行埋去：『琴姐你攰唔攰呀？』琴姐話攰呀﹑琴姐你嗌『你冧啦﹗你冧就嗌Cancel』。」Madam說：「嗰個係咪講笑咋？（吳：唔係講笑，後生嘅﹗）（楊：主角嚟嘅﹗）可能佢自己想休息，就搵老嘢嚟搞，老嘢好利用嘛﹗」

（即時娛樂）