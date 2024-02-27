古淖文顏米羔撐《中年2》賽制公平 陳蒨葶稱參賽者好被動 (18:14)

歌唱真人騷《中年好聲音2》10強名單已誕生，今天（27日）安排10強出席記者會，分享如何備戰，當中以古淖文、顏米羔、安雅希及劉威煌累積分數最高，古淖文表示稍後「九強戰」要出盡120%力度，顏米羔直言參賽後身子弱了很多，雖要休息養好身子備戰。

問古淖文可有信心登頂？他說：「又唔敢講登頂，希望每次表演都為大家帶嚟新鮮感，見到我有進步。」問顏米羔可會視古淖文為最大勁敵？顏米羔即道：「唔會，全部參賽者都係朋友，但都不會讓奬，一定會自己爭取。」顏米羔以新髮型亮相，他稱因經常被指眼眉殺氣大要遮一遮，問改形象後是否覺得殺氣不是太重？他笑言：「呢個唔係殺氣，係信心。」

有網民質疑賽果不公，古淖文大呼冤枉，他說：「點樣唔公平法呢？我哋真係唱得好辛苦㗎！」顏米羔認為比賽不像電影般有take2，要看能否在台上幾分鐘發揮得最好，如不是也沒用，稍為做得不好，就要等下次機會，他認為賽制公平。

被評審選擇有得留低的陳蒨葶，被網民認為她應被淘汰，她明言兩次跌入危險區，自己心情也大起大落，更已打定輸數，她說：「覺得自己過到初一過唔到十五，凶多吉少，當3個同分被揀，當刻係想好姊妹陳燕娜留低，其實邊一個走都唔捨得，寧願自己走，都唔想其他人走。」

對於網民替鄭梓浩不值，她說：「我覺得一定唔會做馬，我哋係被動，好多謝評審揀咗我，覺得無論大家邊個回合走都好，亦唔代表差，當然有人鍾意或唔鍾意係一定，但證明大家都好鍾意鄭梓浩，認同咁多位嘅實力，先有呢個反應。」

（即時娛樂）