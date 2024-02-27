姚焯菲自揭Dark Side好易喊 After Class未來發展難預料 (22:29)

Chantel認為自己不擅長創作，又擔心自己寫的歌不夠好聽，令歌迷嫌棄，所以暫時未敢發表她親手寫的作品。（劉永銳攝）

姚焯菲（Chantel）3年前參加《聲夢傳奇》加入樂壇，15歲便出道成為學生歌手，人生際遇變得不一樣。正值青春期的Chantel，嘆入行後面對學業、工作與複雜人際關係感苦惱，她藉新歌《初心小島》鼓勵自己和跟她一樣感到人生矛盾的人，無論長大與否，遇到任何難題或迷惘時，也提醒別忘初心。

Chantel今年9月迎接18歲，目前感覺最煩惱和辛苦的是讀書，應付考入大學，很想逃離青春期盡快變成大人；但同時擔心成年後，需面對複雜人與事，入行後她經歷和見識增加，心態上出現很多矛盾及不安，惟有自我安慰。

《初心小島》歌詞內容Chantel有份提供意見，是她心聲寫照；她自爆別以為她表面經常笑面迎人，背後她很易不開心更常常喊，連母親也嫌她憂慮太多變成杞人憂天：「我有dark side（黑暗面）！好易喊，只是平日很少顯露讓大家看到，但我思想正面，不開心時會聽歌，然後覺得事情最後總會解決。

以往作品多數是比較樂天與陽光勵志，其實我都可以唱好慘情的歌；今次新歌反映自己內心世界，青春期或者是有些人的人生中最低落和難捱過的階段，希望大家從中找到共鳴。」

她預計未來幾年唱歌返學兩邊兼顧，目前尚未考慮改簽其他公司或轉做獨立歌手。女團After Class的未來發展，Chantel直認難預料：「我們（炎明熹、鍾柔美、詹天文），東一個西一個，好難夾齊4個人的檔期。幾時再出團歌真的未知，無論如何，這個組合名義一定是我們4個。」

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（即時娛樂）