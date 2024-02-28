張致恒妻揭兒子患自閉兼過度活躍症 壓力爆煲自覺有精神問題 (13:03)

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有4子，一家人陷入經濟困境多年仍未解決，雯雯早前更表示他們要湊仔不能外出工作。雯雯近日在Ig限時動態上載黑底白字圖片，表示踏入2024年就發生連串不幸事件，包括其中一個兒子證實有自閉症兼過度活躍症。她說︰「2024一開始就已經好不幸，有最惜我嘅親人患上癌症，再有兩個狗狗屙血，心臟+肝+胰臟炎，再有一個仔確診autism plus hyperactivity（自閉兼過度活躍症），坦白講照顧呢類小朋友，無論係身心情緒都係好大嘅學習。我一個人真係冇能力，同一時間可以照顧到四個小朋友，應該話可以照顧到，但係會有一定嘅危險。最近，仔先跌爆咗隻耳仔，醫生同我哋講呢類小朋友一年起碼會去幾次急症室，要有心理準備。依家每一日面對佢嘅行為情緒，都係一個好大嘅挑戰，同時因為屋企其他嘅小朋友仲好細，亦都會受到影響，我哋亦都要好努力學習點樣可以得到一個平衡。」

雯雯說去年的壓力接近爆煲，雖然確實想離婚，亦不斷爆出不同情緒，成為別人眼中的笑話。她揚言自覺有精神問題︰「連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。發生咗咁多事，好現實咁話畀自己知兩夫妻已經唔係兩個人嘅事，要照顧好佢哋一定要兩個齊心，冇咗是但一個根本係冇可能做到。呢段時間，我好多謝Steven Cheung都不斷學習點樣照顧好兒子，亦都實實在在多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵（話我哋只係識借錢，又唔自己出去做嘢）。當中嘅難處，只要我哋先會明白。我哋唯一嘅共識就係做多兩份工，請一個姐姐去幫手。咁樣我哋其中一個先可以完完全全抽身出去掙錢，大前提係要姐姐實實在在到咗，我哋先可以出到呢個門口工作。」

雯雯稱新工人將在兩個月後來到家中，他們一家人可以「重生」，能靠自己不需再求別人幫助。不過，她又稱擔心未來兩個月不知能否安全渡過，希望上天能給予機會他們渡過這1、2個月。雯雯最後說︰「發生兩隻狗嘅事，亦都令我醒覺，其實生活靜靜地平凡安穩就足夠，自己嘅情緒自己知道就足夠。如果能夠過到呢兩個月，我希望同自己嘅家人能夠搵一個地方靜靜地度過，遠離呢個公開又複雜嘅地方。」

（即時娛樂）