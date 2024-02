林奕匡(Phil)和太太李靄璣(Rikko)結婚6年宣布有喜,Phil在社交平台上載與Rikko手持胎兒超聲波圖的照片,留言︰「New member of the family﹗非常開心同感恩,收到一份最珍貴嘅禮物,冇諗過今年可以有一個龍BB。We look forward to you coming into this world. There will be many challenges to come, but we will do everything we can to give you all the love in the world. OMG﹗我就嚟做爸爸,有啲緊張,希望龍BB健健康康,期待每日唱歌畀你聽。」

(即時娛樂)