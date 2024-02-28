李龍基拒談王青霞取消保釋覆核申請 稱自己身體比從前弱 (15:16)

李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）被控在港逾期居留、使用虛假文書等6罪，目前身在大欖懲教所還押，法庭原定今天（28日）進行保釋覆核申請，惟昨天突然顯示取消申請。李龍基今早9時10分手持裝有鄧麗君40周年紀念畫冊等物品的白色膠袋抵達大欖懲教所，眉頭深鎖的他主動向傳媒打招呼，僅表示「天氣凍，大家著多件衫」，未回應其他提問。

他於11時許離開及受訪，重申不再回應他與王青霞的事。李龍基續說︰「如果大家喜歡同關心我嘅音樂，隨時歡迎。我近期創作咗一首新歌叫《雲淡清風》（暫名），希望大家留意。（呢首歌係你嘅心聲？）首歌我寫咗好耐，係盧永強填詞，我有畀意思佢寫，都有好幾個月，多謝大家關心﹗」他拒回應是否向未婚妻憑歌寄意，再次強調不談及跟對方有關的事。李龍基說︰「新歌就快推出，目前做緊後期。首歌其實係想表達一種意識，我本身鍾意低調平淡，覺得平淡是福。」

對於取消申請保釋，李龍基被問到是否由王青霞本人提出時拒絕回應，但稱對方在懲教所內有足夠禦寒衣物。雖然已連續8天到懲教所探望未婚妻，73歲李龍基稱不辛苦沒疲倦，強調會風雨不改每日探訪，並表示已取消3月的工作。他未透露損失多少收入︰「冇所謂，最緊要人平安，唔好嘅事離去就安樂。我做人一向求開心、身體健康，錢財身外物。我依家每日跑步半個鐘。早排每個朋友都覺得我好頹，我的確都感到身體比之前弱好多，相信我會重新振作，多謝大家。」

（即時娛樂）