玲玲友情報｜職場女王Son姐嘆時移勢易 打工仔拒絕升職 (15:39)

堪輿學家麥玲玲主持的清談節目《玲玲友情報》，今晚（28日）一集主題為「新人唔係咁樣做」，嘉賓是「職場女王」張慧敏（Son姐）。

麥玲玲在節目中忠告新人守時很重要，自言當年為加強存在感，會提早1小時回公司，令老闆記得自己。她讚丈夫何德說︰「佢從來唔遲到，返30年工從未遲過到，所以佢好痛恨伙記遲到，呢方面佢好嚴謹，覺得係一個承諾，有15分鐘左右走趲已好足夠。試過有員工9點20分返到公司，已經被老公照肺，問佢簽合約嗰陣唔係9點返工咩。」Son姐聞言霸氣回應︰「如果你老公係我上司或者老闆，我會問番佢，合約夠寫6點放工，我噚晚放幾點呀！」麥玲玲在節目中再公開丈夫何德的相片，配以改圖增加效果，並爆老公為人苛刻。她接受訪問時直言丈夫不介意︰「表揚佢唔遲到同認真，而且佢真係咁。我都同佢講時移勢易，唔好太在意員工遲到。每次節目放佢張相出嚟，佢都好開心㗎，仲話最好集集都有。」

Son姐在節目中給打工仔上班貼士︰「想人留低印象，一係你好靚仔，又或者好有性格。如果唔係主動啲去介紹自己同人『say hi』，唔好諗咁多做多啲。」她又提到過往自己在公司表現出眾，獲老闆在大會中表揚。Son姐說︰「佢唔會唔記得我囉，我生得靚已經係有着數，仲要唔係靠美貌，係靠實力喎。」Son姐慨嘆時勢不同，過往員工都打聽升職加薪方法，如今卻千方百計拒絕升職，她笑說︰「以前升職加薪，依家係加『辛』。啲人唔想升職，係驚責任大咗壓力增加。」她忠告新人返工要帶腦及夠主動，不要齋坐、齋問等運到。Son姐說︰「見工時你已經知道份工要啲乜嘢，唔好成日淨係問，或者坐喺度等，跟住話『佢都冇叫我做』，呢啲態度唔好話份工打唔打得長，自己都學唔到嘢。」

（即時娛樂）