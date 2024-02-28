回憶守護隊｜Sica坐坦克遊街 自爆愛約朋友深夜踩單車 (15:59)

ViuTV節目《回憶守護隊》今晚（28日）播出新一集，主持何洛瑤（Sica）到訪一間位於日本千葉縣松戶市的單車Café，與觀眾一同欣賞復古單車的浪漫。店主高田先生關注日本廢棄單車遺泊的問題，於是決定成立單車Café，用被擱置的單車零件幫客人訂製獨一無二的復古單車，後來更提供單車領養服務。Sica穿上《夢幻街少女》男主角的服裝，與高田先生進行領養單車前的面談。Sica向高田先生解釋自己想領養單車的原因：「我想領養單車係因為我平時夜晚好鍾意同朋友踩單車，但經常都要租單車，所以好想擁有一架自己嘅單車。」不過，高田先生不滿意Sica想領養單車的原因。

Sica之後到訪一間展示戰爭設備的博物館，化身指揮官體驗握槍、掃地雷和駕駛越野車。博物館展示的軍用設備，均是經歷完真槍實彈的戰爭後翻新物品。Sica駕駛越野車時一仆一碌，駕駛技術令人汗顏。她開車時不停提醒自己「Slowly，Slowy。好驚炒落公路」，十分搞笑。博物館負責人邀請Sica乘坐坦克車圍繞街道一圈，Sica坐車時面容扭曲，她解釋：「呢架裝甲車比我想像中太唔同，唔止係坐，仲要用全身嘅力，要用手力捉實扶手，然後用右手去拍攝一啲畫面。我亦要用腰力去hold實，如果唔係成個人就會飛咗出去。」

（即時娛樂）