婚後事｜陳自瑤為角色素顏上陣拍醉酒戲 (16:20)

陳自瑤在劇集《婚後事》中零化妝上陣，以蓬頭垢面、頭髮凌亂、面部浮腫兼麻甩的大字形姿態攤在牀上，演繹出角色Emma的心理狀况。（大會提供 / 明報製圖）

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演劇集《婚後事》，昨晚（27日）一集輪到以張明芯Emma（陳自瑤飾）視點講故事。在善仁（羅子溢飾）眼中，明芯是吃醋暴走、蠻不講理而又狠心的癲喪妻，但來到Emma視點，卻揭開了不少Emma不為人知的辛酸。

對婚姻早已失望透頂的Emma為了女兒及仍然愛着善仁，在2015年生日當天決定接受善仁送上的鑽戒並重新開始，可惜就在預計最美滿的一刻，Emma因為一則訊息對善仁再度起疑，看完善仁的手機再看疑似小三Mira（王敏奕飾）的社交網，以及找出善仁撰寫的《婚後事》，結果因被某些字句及字眼觸動而終極崩潰，堅決離婚。為了挽回女兒潘悅（鄭淽月飾）支持，Emma聯同好友Gina（賴慰玲飾）向善仁設局，令善仁與Mira陷入被公審困境，卻同時破碎了悅悅的心。

第2集以「打離婚官司，如使七傷拳」為點題句子，展示出Emma為了爭贏悅悅撫養權，傷害自己也在所不計的決心，狠毒的同時亦很可悲。在Emma的視點，她是沒退路才對善仁出狠招。她在未完全死心前，無論面對冷酷不仁老爺（煒烈飾）的咄咄相逼、女兒愛善仁多於自己、善仁的疑似背叛及一再累積的債務問題時，都是裝堅強，盡力平靜撐過去。前晚第1集中的Emma指控善仁一切都是假，她質問善仁是否仍然掂記那個女人時處於歇斯底里的狀態，但在Emma的視點中，她是在心理醫生（陳庭欣飾）的診所裏申訴善仁假仁假義，全程表現驚恐、不安及不甘，甚少憤怒，與第1集反差甚大。

陳自瑤在昨晚一集演出委屈含淚、絕望爆喊等狀態，更放下女神形象全程零化妝上陣，以蓬頭垢面、頭髮凌亂、面部浮腫兼麻甩的大字形姿態攤在牀上。她受訪時稱拍攝該幕前刻意「整殘自己」企圖增加說服力，笑言是「終極豁出去」。除了肢體形態，陳自瑤的內心戲亦相當到位。劇組以噩夢形式將Emma的心魔具體化，Emma原來一直備受同一噩夢困擾，夢境中的她被五花大綁，其間有神秘黑衣人爬上牀向她施襲。

（即時娛樂）