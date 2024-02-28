《紅毯先生》內地撤檔 香港明天如期上映 (17:28)

劉德華主演的電影《紅毯先生》年初一（10日）在內地上映， 7天累計票房衝破8000萬元人民幣，惟電影公司16日稱經過慎重考慮後決定退出春節檔，稍後再另選檔期上映。《紅》片未受退出內地春節檔事件影響，如期明天（29日）在香港上映。

《紅》片講述從影40年的香港天王巨星劉偉馳（劉德華飾）為贏得影帝，與導演林浩（寧浩飾）合作拍攝農村題材影片，因此引發一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇，展現娛樂圈眾生百態。劉德華坦言最初對這個呈現影圈光怪陸離故事的劇本有點擔心，像是一種偽紀錄片的感覺。導演寧浩將劉德華現實生活中的墮馬、隱婚等情節搬到電影內，劉德華大膽接受導演安排，直言今次演出的方法跟過往大相逕庭︰「今次我用一個不是在演戲的心態，而是好好的去用劉德華的心情去面對劉偉馳的人生。以前演戲時不要把自己當作劉德華，自己應從角色的角度去想，現在反而不是，是劉德華如果經歷了那個人的人生會怎麼選擇。」

劉德華說他本來對戲中某些情節有異議，最後被導演說服。他說︰「例如說在戲內喝酒，我不會喝酒，我永遠保持清醒，我曾經叫導演修改，但他說這是一部電影，是劇情，他只是想知道如果劉德華碰到這個，他會用什麼態度，我說我不會，我完全不會讓他從開始的時候發生，但他不改，那我就要用另外的一個角度去看看，去感受一下。」

戲中劉偉馳多次失落影帝寶座，求獎心切，現實中的劉德華對獎項早已放下得失之心。他說︰「因為我真的有很多次沒得到獎，但市場覺得我演得很好。《瘦身男女》，我記得我輸的原因是因為『為什麼你要瘦回來』，他說我耍帥，就說『哎呦你演的太好了，但因為你還是有偶像包袱，為什麼要到最後瘦回來呢』，我也沒話說啊。」劉德華說不管拿多少影帝，總會有人批評，因為那些既定的感覺很難去磨滅和改變，自己亦不用太介意。

（即時娛樂）