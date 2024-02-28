70歲尤雅未想過退休 跟恩師劉家昌保持聯絡 (17:17)

尤雅兩場於尖沙咀文化中心舉行的《真經典回味演唱會2024》昨晚（27日）舉行尾場，以一曲《風從哪裡來》為演唱會揭開序幕，尤雅在台上向觀眾拜年，表示為來港與觀眾見面，要從美國坐20多個小時飛機來港，確實不容易，她說：「我第一次出國的地方是香港，所以對這裏有很深厚感情。」她更特別選唱《上海灘》、《順流逆流》和《萬水千山總是情》3首經典廣東歌，但唱《順流逆流》一度忘詞，她說：「對不起！因為這首歌是臨時學的，廣東話好好聽，但覺得自己唱得不標準，下次唱《小李飛刀》給你們聽。」尾場她安排同門師弟歐信希任演出嘉賓，合唱《在雨中》及《梅蘭梅蘭我愛你》，尾聲她以《往事只能回味》、《愛拼才會贏》及《溫情滿人間》為演唱會作結。

尤雅騷後受訪，表示相隔多年沒有來港演出，感覺一樣開心，香港歌迷一樣熱情，可惜因要到美國表演行程比較匆忙，未有時間留在香港走走享用美食。

年屆70的她揚言"No Music, No Life"，從沒有想過退休，她笑道：「我什麼音樂都聽，沒有演出的時候也很忙，在美國什麼運動比賽都喜歡看，但我只會行路和慢跑，其他什麼都不會。」

她表示很久沒有到台灣開騷，也常常和劉家昌老師互相問候，知道劉老師很忙，問可知劉家昌老師與前妻甄珍和兒子章立衡風波有些麻煩？她說：「我也是看看而已，沒有什麼。我們有問候、有問好，我看到他很好呀！之前我有朋友去台灣，我那時剛好在，他錄一個了Video Say Hi，並說：『尤雅，你要好好招待，照顧他們啦！』我想沒有問題，老師很好呀！」

（即時娛樂）