炎明熹否認與《造星V》Kakit緋聞 澄清2人只有一面之緣 (17:51)

炎明熹（Gigi）今日到新城電台宣傳新歌《透光者》時，自嘲平日外出時愛戴帽及穿鬆身衫，變成了有如歌曲被心儀對象視而不見的透明生物。她被問到可曾被心儀對象視而不見時說︰「沒有，小學時跟同學的感情很單純，升中後忙參加比賽和讀書，沒有人向我表白，不發現有人暗戀自己。我亦未曾暗戀過別人，但容易對人產生好感，因為身邊很多人愛惜我。我覺得自己很幸運﹗」

Gigi自覺是理智型女生，擇偶時較注重對方的人品。她說︰「喜歡一個人要時間相處，不可以剛認識就墮入愛河，我會去偷偷觀察，才決定那個人是否能託付終身。」Gigi直言目前要兼顧讀書和工作，不適合拍拖，怕自己會變成麻煩女友。她解釋︰「拍拖要相處，如要男朋友陪我工作，怕影響別人。」

談到早前與《全民造星V》鄧家杰（Kakit）傳緋聞，Gigi重申跟對方只有一面之緣，在去年的倒數活動上只點頭打招呼，沒有交談，後來點讚對方的社交平台照片時，亦未發現是同一人。她說︰「有人討論我點讚照片後又取消點讚，可能是因為入升降機後的訊號接收差。緋聞傳出後，我有點驚。早前很多人在情人節發文，我也不敢再亂點讚。」

政府公布新一份財政預算案，2023至2024年度的薪俸稅寬免上限由6000元減至3000元，Gigi稱財務交由家人處理，她不清楚能否受惠，笑言或家人受惠了，拿了她的錢。

（即時娛樂）