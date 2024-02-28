年底復辦亞洲小姐競選 59歲羅霖內地有追求者：佢哋細過我 (18:41)

仁美清叙主席程瑤、永遠榮譽主席羅霖、黃景珍、陳綺明和莊韻澄等，昨晚（27日）出席「仁美清叙春茗晚宴2024」，程瑤表示今年是仁美清叙重組15周年，9月將與會員前往湖南長沙探訪仁美清叙小學，到時帶禮物及助學金鼓勵學童，同時她宣布年底復辦亞洲小姐競選，屆時與慈善籌款晚宴一起舉行，5年前舉行的慈善籌款晚宴共籌得400萬，今年希望突破這數字。

問到會否邀請亞姐大師姐利智和葉玉卿出席？她表示嘗試聯絡她們。會否邀請身在無綫的黎燕珊？她說：「都會問她，歡迎她出席，做慈善不分什麼台，而且亞姐競選又在網上舉行。」

羅霖專程由內地返港出席支持，她透露目前在內地直播帶貨玉器，之前閉關1個月跟師父學習如何帶貨。羅霖今年8月便滿60歲，她不打算大事慶祝，但朋友可能會預備神秘派對。

問到是否男朋友？她表示都希望，並自爆目前在內地有兩個追求者，同是從商，其中一個做翡翠生意，她說：「他們細過我，我發覺現在的男仔都喜歡姐姐，因姐姐較細心，不是因為富有。（令他們不想努力？）男仔必須努力工作，有責任感，我不會提供任何東西給他們，大家財政獨立，但他們都不適合，我對感情事不心急。之前家中發生事停工7個月，現在內地帶貨又競爭很大，所以要把握機會，先努力做好直播工作。」

（即時娛樂）