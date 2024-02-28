亞洲超星團｜丁子朗被指陪跑未受打擊 冼靖峰為白面Look平反 (22:28)

文佐匡自爆小時候在英國讀書曾遭到校園欺凌長達5年，影響他為人處事欠缺自信，因此比賽時有不少心理關口要克服。（劉永銳攝）

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽，將於3月9日晚假澳門銀河綜藝館舉行。爭取9個出道名額的18強練習生中，黃奕斌排第3，是香港代表成績最佳；冼靖峰及文佐匡分別位列第7及第16位。另外3名香港代表丁子朗、黃星綽及余宗遙已先後被淘汰。

丁子朗是練習生中年齡最大及入行年資最長，他形容自己參賽以來似大哥哥及一支膠水，將大家連結在一起，同組的隊員大家必定融洽相處。參賽者中，年紀最小與他相差10年，被開玩笑叫「大叔」，他沒有介意反而覺得大家打成一片。

外界指丁子朗屬「陪跑」，此形容並未打擊他，反而激發鬥心成為比賽動力。丁子朗解釋：「因為入行近8年，不想往後依然停留在同一階段，只想證明自己演戲及做主持之外，還有其他可塑性，發揮做歌手潛能。有負評不緊要，名次都是額外獎賞，參加節目我已贏了人氣和對自己肯定，絕不會後悔參加！」

25歲冼靖峰於「人氣排名」打入頭10強之列感意外驚喜，非常緊張每次演出，不容自己有任何錯失下構成壓力。鬥心極強的他說：「我承認當初抱『唔想輸畀人睇』心態作戰，很想在65人之中，讓觀眾留意到『香港代表』的努力和實力。從《聲夢傳奇》入行，以前最驚跳舞，很想去逃避。但參加《超星團》經歷4個多月訓練後，對自己要求愈來愈嚴格，好擔心每次做得未夠最好，經常自我鞭策，特別要多謝黃星綽，他細心教導跳舞基本動作姿勢，等我掌握到竅門慢慢地改進。」

對於外界批評他們「白面」出事，冼靖峰知道有負評，卻有個人見解：「不同地方的確有喜好和文化差異，自己會因應不同環境與場合需要作出調整。為配合舞台效果及突顯形象百變，難免要化濃妝，服裝偏向誇張，但完全是為配合主題需要，平日出活動妝容則自然為主。」

24歲黃奕斌有留意網絡上的好壞評語，他想以個人實力和最真實性格，吸引觀眾關注。他說：「很多人覺得我識跳舞，自己仍不斷求突破，最恨成為隊中的『跳舞擔當』，當一提起跳舞，大家就會馬上想到黃奕斌！明白要成為真正偶像，苦練跳舞唱歌外，學表情管理都好重要，就可以隨時在鏡頭前發揮最佳狀態。」

24歲余宗遙未正式出道前，曾參加不同歌唱比賽爭取表演經驗，2022年加入環球成為旗下歌手。以往大多數一人上台表演，參加《超星團》後令他感受一群努力追夢的人團結起來的力量。還有，因為聽到很多練習生背後的奮鬥故事或經歷，有助轉化成創作靈感，擴闊他寫歌題材。余宗遙大讚超星總製作人Rain是一個演藝傳奇，節目中即使遭他批評表現未達標，雖然的確有少許不開心，仍會虛心樂於接受意見。

24歲文佐匡曾參加《聲夢傳奇2》，之前到過韓國當練習生，他自爆小時候在英國讀書，曾遭到校園欺凌長達5年，影響他為人處事欠缺自信，比賽時有不少心理關口要克服，他自揭患有ADHD（專注力失調及過度活躍症），亦自知有時情緒忽然大爆發好難控制，蘇志威老師教他將怒火透過表演抒發出去。文佐匡形容自己性格內向又慢熱，但遇上熟人便會放低戒心講不停且搞笑，自薦可以做團隊的「氣氛擔當」。

20歲黃星綽舞蹈員出身，是獨立歌唱組合ApeX成員，論人氣及實戰經驗都較為輸蝕，他自知想突圍有一定難度：「做舞蹈員與跳唱歌手在表演是有分別，前者只需舞步標準就夠，後者則要顧唱歌、動作、眼神及表情，比較複雜。可能因為沒有唱歌根底，當自己由零開始反而吸收得快。在上海集訓時，有安排學習聲樂基本功，不過花最多時間始終是練舞，現在已習慣每日睡幾小時便會自然醒。」

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（即時娛樂）