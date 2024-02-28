Do姐自嘲手指肥 誤撳Ig follow掣 爆保錡「非常傷心」 (19:35)

鄭裕玲（Do姐）的Ig的追蹤名單只有3人，包括姜濤﹑王嘉爾及韓星任時完，不過前晚（26日）ERROR成員吳保錡在Ig限時動態，貼出被Do姐Ig追蹤的截圖，但保錡不敢相信這是事實，並標註Do姐兼問對方：「係唔係撳錯掣？」保錡及後更新Ig限時動態，還貼出截圖揭盅：「大家唔使驚，Do姐答咗我了，真係撳錯。」

Do姐昨天（27日）在商台節目《口水多過浪花》提及此事：「本人冇facebook﹑只有YouTube Channel及Ig，我只follow咗3個人，有時做完嘢得閒，我睇下Ig，順便睇下有乜嘢post，之前ERROR保錡去跑步，佢跑完步返嚟，我想睇下佢點呢，唔知佢近排忙乜嘢，我Click入去睇啦，唔知係咪我隻手指肥咗，撳咗follow佢，而我又唔知，之後出番去（頁面），睇到有個DM信息，係保錡喎，佢問我：『Do姐你係咪撳錯掣FOLLOW咗我？』咁我答番佢：『係﹗』仲即刻Unfollow佢，費事人誤會，然後佢覆我：『非常之傷心。』我答番佢：『至少我都有Follow過你吖﹗』

Do姐又謂最近訪問過《沙丘瀚戰：第二章》男主角「甜茶」添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），Do姐說：「我有睇佢ig，佢都冇follow人，0呀﹗幾有型﹗」另外，Do姐在節目中表示自己從無叫人投資，叫大家勿相信假消息和假新聞。

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（即時娛樂）