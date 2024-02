MIRROR成員陳卓賢(Ian)和副隊長江𤒹生(AK)向來是好兄弟,2人近日分別派新歌《Lost at first sight》和《Guilt Machine》上台,Ian和AK亦各自出動到電台受訪宣傳新歌。阮小儀今天(28日)在Ig貼出分別和Ian及AK的合照,並寫道:「今日與Ian Lost at first sight後,再與AK 玩guilt machine 。多謝2位!」不少網民留言嗌羨慕。

(即時娛樂)