鄧小巧投訴外籍丈夫不接受中式飲食文化 大肚連詩雅自嘲已過有仔趁嫩生年紀 (14:05)

鄧小巧早前請來剛宣布有喜的連詩雅（Shiga）現身其網上節目《Singaholic》，大談生仔經及新婚話題。小巧問Shiga最不喜歡陳家樂什麼事，Shiga立即投訴丈夫不洗碗︰「係唯一一樣要投訴，但我要澄清雖然佢唔洗碗，但因為我都唔洗衫，哈哈，所以佢負責洗廁所、洗衫呢啲清潔部門，廚房入面所有嘢就係我負責。」小巧自言最未能接受其外籍丈夫狂食西餐。Shiga憶述有次在家中問小巧想吃什麼，她第一句便是「總之唔好西餐就得」。小巧向Shiga大呻苦况︰「以前冬天好鍾意招呼朋友嚟我屋企打邊爐，我今年係一次喺屋企打邊爐嘅經驗都冇，因為佢憎打邊爐，佢問︰『你哋可以煎、炒或燒啲食物，點解你哋要烚熟佢呢？』我哋打邊爐成日都會有啲骨、海鮮等食物，佢見到雞腳時會話：『點解一塊牛扒同雞腳喺面前，你會揀雞腳？』我真係解釋唔到，因為我真係會揀雞腳。我話啲皮索晒啲汁又炆到好腍，食完個嘴又張住有膠質，覺得好正！」

談到生育小朋友，即將成為母親的Shiga表示婚後常被親朋戚友追問何時生仔。小巧說︰「個個都話有仔趁嫩生﹗」Shiga笑謂：「我過咗嗰個『嫩』啦﹗其實我係一個幾大唔透嘅細路，不過有啲人生咗反而打理得頭家好好，有啲好成熟嘅反而搞唔掂，所以我就話『When it comes you'll be ready』。 我嘅心態係隨緣多啲。Go with the flow﹗」Shiga唱完講述母親的歌曲《雲吞》後特別感觸，她談到母親做過一件最令她感動的事時流淚說︰「我係媽咪湊大，佢係經濟支柱，我哋係相依為命，所以... 以前唱情歌係好觸動到，但原來人去到另一個階段，經歷多咗，人愈大，屋企人愈嚟愈老，要經歷生離死別。我好慶幸我媽媽仲喺我身邊，但因為佢年紀真係比較大，佢40歲先生我，所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候，最初好激動唱唔到，歌詞令我覺得好有共鳴。 」小巧對Shiga一番話特別深刻︰「佢話『我自己窮有乜所謂，我要養我阿媽，我自己瞓天橋底都得，但我唔可以畀我阿媽瞓天橋底』。」

提起母親做過的感動事，小巧哽咽地說︰「步入青春期時，大約係中三嘅時候，我開始有自己買衫嘅想法，但被媽媽迫去街市買衫。我梗係唔高興啦，點揀啫！揀唔到呀！我阿媽嗰次發好大脾氣，覺得點解畀錢我買衫，陪我去買衫，我仲嫌棄啲衫？直至7、8年前，我阿媽突然有一日同我講：『囡囡啊，媽咪對唔住你呀﹗我都唔明白點解嗰陣會迫你去啲師奶嘅街市買衫呀，真係對你唔住啊﹗』我阿媽應該係第一次同我講對唔住。我哋有4兄弟姊妹，佢要去做嘢，所以佢唔可以每日見住我哋長大。我覺得佢到一個年紀開始明白我嘅諗法，我亦不斷同佢講我好多諗法之後，大家互相明白咗。其實我冇嬲嗰件事，阿媽只不過係帶我去佢買衫嘅地方買衫，但佢嗰句『對唔住』，我覺得好Powerful。」Shiga邊聽邊哭，她說︰「我已經喺屋企喊咗好多次先出嚟，好多謝你有呢首歌。」

（即時娛樂）