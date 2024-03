鄧小巧投訴外籍丈夫不接受中式飲食文化 大肚連詩雅自嘲已過有仔趁嫩生年紀 (14:05)

鄧小巧早前請來剛宣布有喜的連詩雅(Shiga)現身其網上節目《Singaholic》,大談生仔經及新婚話題。小巧問Shiga最不喜歡陳家樂什麼事,Shiga立即投訴丈夫不洗碗︰「係唯一一樣要投訴,但我要澄清雖然佢唔洗碗,但因為我都唔洗衫,哈哈,所以佢負責洗廁所、洗衫呢啲清潔部門,廚房入面所有嘢就係我負責。」小巧自言最未能接受其外籍丈夫狂食西餐。Shiga憶述有次在家中問小巧想吃什麼,她第一句便是「總之唔好西餐就得」。小巧向Shiga大呻苦况︰「以前冬天好鍾意招呼朋友嚟我屋企打邊爐,我今年係一次喺屋企打邊爐嘅經驗都冇,因為佢憎打邊爐,佢問︰『你哋可以煎、炒或燒啲食物,點解你哋要烚熟佢呢?』我哋打邊爐成日都會有啲骨、海鮮等食物,佢見到雞腳時會話:『點解一塊牛扒同雞腳喺面前,你會揀雞腳?』我真係解釋唔到,因為我真係會揀雞腳。我話啲皮索晒啲汁又炆到好腍,食完個嘴又張住有膠質,覺得好正!」

談到生育小朋友,即將成為母親的Shiga表示婚後常被親朋戚友追問何時生仔。小巧說︰「個個都話有仔趁嫩生﹗」Shiga笑謂:「我過咗嗰個『嫩』啦﹗其實我係一個幾大唔透嘅細路,不過有啲人生咗反而打理得頭家好好,有啲好成熟嘅反而搞唔掂,所以我就話『When it comes you'll be ready』。 我嘅心態係隨緣多啲。Go with the flow﹗」Shiga唱完講述母親的歌曲《雲吞》後特別感觸,她談到母親做過一件最令她感動的事時流淚說︰「我係媽咪湊大,佢係經濟支柱,我哋係相依為命,所以... 以前唱情歌係好觸動到,但原來人去到另一個階段,經歷多咗,人愈大,屋企人愈嚟愈老,要經歷生離死別。我好慶幸我媽媽仲喺我身邊,但因為佢年紀真係比較大,佢40歲先生我,所以我一路唱呢首歌同埋睇MV嘅時候,最初好激動唱唔到,歌詞令我覺得好有共鳴。 」小巧對Shiga一番話特別深刻︰「佢話『我自己窮有乜所謂,我要養我阿媽,我自己瞓天橋底都得,但我唔可以畀我阿媽瞓天橋底』。」

提起母親做過的感動事,小巧哽咽地說︰「步入青春期時,大約係中三嘅時候,我開始有自己買衫嘅想法,但被媽媽迫去街市買衫。我梗係唔高興啦,點揀啫!揀唔到呀!我阿媽嗰次發好大脾氣,覺得點解畀錢我買衫,陪我去買衫,我仲嫌棄啲衫?直至7、8年前,我阿媽突然有一日同我講:『囡囡啊,媽咪對唔住你呀﹗我都唔明白點解嗰陣會迫你去啲師奶嘅街市買衫呀,真係對你唔住啊﹗』我阿媽應該係第一次同我講對唔住。我哋有4兄弟姊妹,佢要去做嘢,所以佢唔可以每日見住我哋長大。我覺得佢到一個年紀開始明白我嘅諗法,我亦不斷同佢講我好多諗法之後,大家互相明白咗。其實我冇嬲嗰件事,阿媽只不過係帶我去佢買衫嘅地方買衫,但佢嗰句『對唔住』,我覺得好Powerful。」Shiga邊聽邊哭,她說︰「我已經喺屋企喊咗好多次先出嚟,好多謝你有呢首歌。」

