中年2｜陳俞霏XiX合作跳唱 被取笑似媽媽帶女上遊戲班 (14:37)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》 將於周日（3月3日）播出新一集，「最終樂章‧序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》」，10強選手將與《聲夢》學員拍住上爭奪9強席位。

42歲顏米羔與27歲彭家賢（Zayden）獻唱《紅色跑車》，兩人以紅色外套上陣十足兩兄弟，更特意為是次演出設計小舞步Rock爆舞台。伍仲衡讚他們的演出有穿透力︰「呢啲歌，顏米羔實食冇黐牙，你好啱唱Rock歌，好有火﹗Zayden今日做咗助攻，唔搶之餘好幫到米羔個Vocal。」張佳添笑言：「感覺好正，好似哥哥帶住細佬揸架紅色跑車去追女仔！」

陳俞霏與組合XiX獻唱《全身暑假》，眾人以Y2K打扮上場跳唱曬青春活力。主持車婉婉笑言：「好似媽媽帶啲小朋友去Playgroup咁！」周國豐說︰「俞霏真係要多謝呢5位小妹妹，好青春活力，令到我呢啲叔叔睇完好開心，即使有個媽媽陳俞霏喺度，成件事都好有說服力。」陳慧嫻笑謂：「我加入都好有說服力，完全唔覺得俞霏係媽媽，最多咪係大咗兩年嘅家姐！」肥媽則搞笑指俞霏造型「不合格」。

獻唱《一眼瞬間》的沈宗賢與趙紫諾，是年齡差距最大的一組，沈宗賢41歲，趙紫諾只有15歲。伍仲衡以普通話說︰「Sabrina唱得很好，但是你很像很怕他，好像被迫的！」陳慧嫻表示：「宗賢今次係最有男子氣概嘅一次，但就好似蝦緊Sabrina咁，感覺唔似一首情歌。」張佳添笑指：「15歲妹妹對住40幾歲叔叔，你想佢點啫，我合埋眼聽已經好開心！」

（即時娛樂）