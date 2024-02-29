尋找世界另一個我｜黃智雯帶高雄「黃智雯」同遊成長地 (15:41)

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》今晚（29日）播出新一集，主角黃智雯（Mandy）踏足高雄尋找台灣「黃智雯」。經過一輪尋覓，Mandy在當地藝術文化中心第一次遇見「黃智雯」，當時「黃智雯」正坐在三角琴前彈着Mandy有份主演的劇集《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》。Mandy十分感動︰「《三個女人一個『因』》呢套劇對我嚟講係演藝事業上一個好大轉捩點，獲得好多觀眾喜愛同認同，冇諗過佢會以呢首歌作為見面禮！」

演藝畢業的Mandy熱愛跳舞和演戲，台灣「黃智雯」也是一位藝術家，於美國俄亥俄州立大學取得音樂碩士學位，主修鋼琴演奏與鋼琴教學，現在是一位鋼琴老師。兩位黃智雯會合後，Mandy獲邀到「黃智雯」家中作客，「黃智雯」的兒子Jason更親自下廚招待Mandy。「黃智雯」拿出全家福及婚紗照給Mandy看，更表示與丈夫的相遇是場美麗的意外。原來「黃智雯」當年玩滑翔傘時發生罕見意外，降落在一架車子的車廂內，車子司機正是她的現任丈夫。「黃智雯」笑言當時老公做了一個舉動，令她決定與這位又醜又黑的男士發展感情。

「黃智雯」這段奇妙的愛情故事，讓Mandy聽得津津樂道，笑言甚有韓劇《愛的迫降》feel。Mandy還指「黃智雯」老公文質彬彬，有點似區瑞強。為了照顧家庭及兒子，「黃智雯」已10年沒離開高雄。為了配合老公在屏東經營的麵店，夫婦2人每周更只能快閃短聚。為令「黃智雯」重拾家庭樂，Mandy為「黃智雯」一家安排放風箏及影全家福。兩位黃智雯還在Café大談女人經及愛情經，Mandy搞笑地以湯圓形容愛情︰「看上去很平凡，但是咬下去裏面的花生和芝麻會慢慢滲出來，就像累積了很久的愛情精髓。」兩人之後四手聯彈，齊齊感動落淚。

為了幫「黃智雯」實現環遊世界的夢想，Mandy安排「黃智雯」來到香港，同遊她的成長地新蒲崗、品嘗她小時候最愛的麵店，還到訪其母校香港演藝學院尋找初心。兩人最後在電視城合作演出《最美的意外》獨腳戲，Mandy在「黃智雯」的鋼琴伴奏下演繹屬於她們的故事，其間多番感動落淚。

（即時娛樂）