黎諾懿獲讚眼神有戲 《婚後事》成代表作 (16:11)

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的劇集《婚後事》，昨晚（28日）第3集輪到以甘誠鈞Davey（黎諾懿飾）視點說故事。作為年薪數千萬的補習天王，Davey在首集豪邁地開出80萬港元支票給善仁打離婚官司，不少網民懷疑他此舉另有企圖。表面風流的Davey原來亦有想一直守護的對象，除了潘善仁Tim（羅子溢飾），還有暗戀多年的女神張明芯Emma（陳自瑤飾）。

第3集的點題句是「Promises Like Piecrust」，劇情一開始講述Davey與女友兼得力助手Gina（賴慰玲飾）被Davey家人逼婚，Davey籌備婚禮時不斷想起昔日如何暗地淌着血陪阿Tim及Emma辦婚事。原來Davey讀書時已對Emma一見鍾情，追求期間發現Emma早已情傾阿Tim，從此只好將愛埋在心底深處。Davey對Emma的情感，Gina其實早已知道，但Gina天生是識時務的生存者，為了留住Davey，多年來從不過問Davey與Emma的曖昧行為，直到Emma利用《婚後事》攻擊阿Tim後，Emma看到Davey像發了瘋般為阿Tim拆彈，再加上Davey突然決定不結婚，終引爆潛藏2人之間多年的炸彈。兩人連番爭執，Gina終決定離開Davey。

黎諾懿、賴慰玲在劇中除了鴛鴦浸浴戲，兩人吵架時亦連環爆金句。當Davey發現Gina原來有份協助Emma攻擊阿Tim時，忍不住向Gina怒掟酒杯兼怒吼：「你係叫我唔好辣㷫你，如果唔係你一樣咁樣爆大鑊係咪呀？」Gina聞言冷笑之餘更擺出挑機樣直接攻擊Davey要害「起碼我證明咗Emma喺你心目中真係好緊要，你唔係嬲我害咗幾多人，你係嬲我幫佢搲爛咗塊面，你心痛呀」、「你唔同我結婚唔係因為怕Commi，係因Emma」。惱羞成怒的Davey反問Gina為何偏偏要咬實Emma，Gina再度冷靜回應：「就係因為咁多年嚟，你冇得過手，亦都冇出過手，咁先證明到佢喺你心入面地位同其他女人唔同。」

為了挽留Gina，Davey自揭多年來不追求Emma真相 ︰「佢哋要嘅愛太神聖，想要結婚，然後結完婚，稍有差池，就不堪一擊。我同你係另一種人，我揀你唔係因為你有幾叻、幾咁大方，而係無論我哋幾咁壞、幾咁不堪，我哋都會為對方照單全收，呢啲先係我哋想要嘅愛情。」Davey短短數句便說出Gina的睿智及忍功，亦展現了Davey對Emma的疼愛及深情，反映了兩對伴侶截然不同的愛情觀。黎諾懿及賴慰玲的演出獲網民讚好，認為黎諾懿演技大有進步，《婚後事》是他的代表作；向來被公認好演技的賴慰玲，氣質及女人味均大大提升。

（即時娛樂）