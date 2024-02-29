詹瑞文街頭即興演默劇 跟市民互動散發開心種子 (17:24)

詹Sir拍攝單拖喜劇《即興之王》海報，造型十分誇張（右圖），另外詹Sir曾在街頭即興演默劇，跟市民互動。（大會提供）

詹瑞文（詹Sir）製作的全新單拖喜劇《即興之王》，將於4月6日開始，假東蒲胡李名靜體育館舉行一連6場演出。門票將於明天（3月1日）公開發售。闊別舞台多年，加上是全新創作班底，整個製作由造型設計、海報拍攝、內容創作、製作團隊都找來新拍檔，務求打破常規，開展香港舞台表演新一章。

講到「即興」，當然包括: 執生、臨場發揮、估你唔到、亂噏廿四、出錯兜尾、玩轉觀眾、即場改劇本等蝦碌搞笑表演，過往詹Sir演出，常常看到他臨場執生功力，今次詹Sir實行要玩到盡。

今次造型設計，海報中已透露「單拖」玄機。造型上的上下身反差，更見其「即興」發揮之極致。上身是一件高級絲質睡衣，下身是詹Sir平時穿著的孖煙囪，詹Sir 說：「因為下身唔係好影到囉，所以著咩都得，仲要係得一隻人字拖就搞掂，因為另一隻腳唔使踮地。」

今次所有造型及服裝，分別由美術總監及服裝設計師，親手用幾個通宵製作而成。海報中見到搶眼的王冠及誇張假髪，原來是用熱風槍定型後，再以人手逐片貼上金箔，另一件極盡奢華王者斗篷，所見的華麗繡花，亦是由服裝師逐針用人手縫上。

從1月開始，詹Sir早已靜悄悄地走在街上「即興」演出好幾場，詹Sir分別去了中環、赤柱、尖沙咀等，以全白臉造型做默劇快閃，並跟市民互動，散發開心快樂種子。而選擇默劇原因有兩個，原來當年詹Sir為考入香港演藝學院，投考前專誠尋找默劇大師學藝，期望一技傍身，所以默劇可說是詹Sir最早接觸的一項表演。

另一個更重要的目的，就是讓香港人可以開心起來，重拾「積極之道」，這正是今次演出的重點：「即興」，詹Sir說：「即興之道，想做就做！」這幾次「街頭即興」中，詹Sir坦言能夠讓人快樂，就是他一直從事戲劇表演的最大追求，縱然表演當下沒有太多人認出，但跟觀眾互動中，見到臉上展現出快樂笑容，已感滿足。

在最近幾個訪問中，詹Sir被問及如何歸類今次演出，他說：「唔係話劇，唔係棟篤笑，唔係獨腳戲，咁究竟係咩？係單拖喜劇（One Man Comedy）。你哋入場睇完就會明哂！」

（即時娛樂）