陳家樂為新戲轉形象唔認得自己 廖子妤變近視妹隱身街市 (18:20)

陳家樂、廖子妤（Fish）、劉雅麗、劉若寶（Polly）、楊淇等，近日忙於拍攝新戲《像我這樣的愛情》。《像》片是一齣愛情電影，陳家樂表示︰「大家理解的正常愛情故事，應該是先認識，互有好感，再發展出一段愛情，這部電影卻完全沒有經歷這些，男女主角的內心都背負着重擔，令這段愛情非常撲朔迷離，有或沒有之間很難界定，並不是一般人可以擁有。」廖子妤認同說︰「這段關係非常困難，可說是沒有這麼容易得到的愛！」

為了投入戲中關係，家樂與Fish在角色造型上作出突破。家樂表示︰「導演覺得我的外型太容易被認出，想作出一些改變，營造一個全新的陳家樂，希望看來更加貼地。他首先要我曬黑、鏟青頭髮、留鬚、減肥，還要在我臉上塗些雀斑，我照鏡時都覺得這不是自己！不過，這個造型的確為演出帶來很大信心，盡量洗走自己過去的痕跡！」Fish則變身近視妹，打扮非常貼地樸素，跟平日的她截然不同。Fish笑言：「好多謝造型設計，幫助我去投入這個角色。有時在拍攝場地，工作人員也找不到我，因為我完全吻合那個場景！」家樂透露︰「有次我們到買餸的地方開工，Fish真的可以融入街市之中，街坊們都認不出她來。」

家樂與Fish曾在電視劇《東方華爾街》合演情侶，及後雖曾一同演出《不日成婚2》等電影，卻同片不同場，直至在《像》中終於再真正合作。家樂說：「多年前認識Fish，我們會聊天，有很多交流，但之後各有各忙，現在再見，她已成為金像獎最佳女配角，得到很多電影人的認同，我替她感到開心。我知道她對演戲的認真與追求，今次希望可以好好在她身上學習！」Fish也感覺家樂長大了：「家樂變得穩重，有時他說的話會令我意外，想得會比我更遠。他對演戲的深度、角色的執著，一直往那方面鑽研。好幾天開工化妝，我都不敢騷擾他，你會感覺到這個人被黑氣籠罩！」家樂帶笑自白：「我以為自己可以收藏，沒想到還是流露了出來！」

片中另一個重要角色Eva，由劉若寶（Polly）飾演。Polly非常珍惜這個演出機會：「作為新人，這個機會很難得，導演沒看過我的作品，試鏡後就起用了我，我真的很感恩。在導演與監製的角度，他們是冒險的，但在我的角度，我要更加做好角色，希望證明他們選擇我是對的！」Polly憶述試鏡當日的情况：「我非常放鬆，給了兩種不同演繹手法，導演選擇我的原因，可能是看到Polly是個比較獨立、有主見的女孩子吧！我本身是非吸煙者，但這個角色需要吸煙才能呈現她的性格，於是向身邊朋友學習，原來好有難度，但現在已有板有眼。今次劇情需要，我願意作出這個犧牲！」

（即時娛樂）