飛黃騰達｜洪助昇首演奸角 睇白雪公主入戲 晚晚食宵夜身形暴脹 (18:38)

Aiden飾演的角色表面看似「好淆底、好傻」，但笑裏藏刀，利益在哪邊，他便靠向哪邊的「牆頭草」。（大會提供）

ViuTV劇集《飛黃騰達》正在熱播，劇集由一班新生代藝人演出，包括有份參演該劇的洪助昇（Aiden），Aiden更是首次飾演奸角。

Aiden飾演的角色表面看似「好淆底、好傻」，但笑裏藏刀，利益在哪邊，他便靠向哪邊的「牆頭草」，首次演奸角的Aiden表示，當接到劇本便十分期待，他說：「我恨咗演呢類色角好耐，因為我覺得做奸角，有好多天馬行空嘅呈現方法去試，玩嘅面向比較多，發揮空間好大，我明白點解好多演員都話想做奸角，的確係好過癮。」他接到劇本後便立即做功課，如翻看宮廷內鬥劇，就連卡通片亦不放過，他說：「演之前，我發現咗呢個角色，好似白雪公主入面後母嗰兩個女，即係好煩嗰啲，一係唔講嘢，一係就跟住尾嘅牆頭草，嗰陣我又特登睇番白雪公主，去睇呢兩個人物係點樣呈現嗰種牆頭草、好跟風嘅狀態。」

除了角色，Aiden表示知道劇中演員時已十分興奮，他說：「因為當中有幾個都係『造星2』嘅朋友，亦都有好多其他唔同屆嘅『造星』朋友，今次就好似幾屆嘅『造星』朋友混合埋一齊，再喺一個投資比賽入面再battle過。一知道嘅時候好開心，因為我同George（歐鎮灝）喺『造星2』大家係同一隊，而家過咗幾年，大家可以再一齊合作，感覺好神奇。」

Aiden又大爆拍攝期間，各演員「鬥萬歲」，「印象最深刻係呢套劇嘅演員都好擦得！所以大家鬥萬歲，雞煲、炸雞、葡撻、油渣麵，每一日收工大家就去食嘢。」由於晚晚宵夜，Aiden身形逐漸暴脹，他說：「唔知點解佢哋個個都食極唔識肥，唯獨我一個啲戲服一日比一日緊，身形一日比一日膨脹，去到後尾自己減少食呢啲卡路里咁高嘅食物，但成個過程大家都好開心，大家真係好擦得！」

（即時娛樂）