郭秀雲撐垃圾分類教育 利穎怡離《東張》後 如願多拍劇 (20:11)

向來支持環保及保育計劃的郭秀雲（Sharon），日前和利穎怡（Joan）出席零碳環保活動。郭秀雲帶同其鸚鵡麥飛（McFly）擔任活動頒獎嘉賓，吸引在場嘉賓跟其鸚鵡集郵：「麥飛（McFly）係開心果，佢成日陪我出席活動，都會去慈善活動一齊表演逗老人家同小朋友開心，好多人都帶貓狗出嚟，鸚鵡比較少，就係要比大眾多接觸同認識，從而灌輸保育知識。」

Sharon多年來關心環保議題，身體力行實踐環保低碳生活，保育海洋和組團清潔垃圾。從日常生活著手，回收可循環再造物品，希望將環保意識帶給更多市民。

Sharon又即場安裝及試用環保低碳生活Apps，盼通過活動喚起大眾對環保減碳關注度，為環保出一分力。提到政府實施垃圾徵費計劃，Sharon表示無論政策如何，也應響應環保，支持垃圾分類教育。外國也有很多成功例子，把垃圾分類信息慢慢潛移默化到下一代日常生活當中。

擔任嘉賓司儀的Joan早前離開《東張西望》節目主持，盼拍更多劇集，果然陸續實現：「𠵱家拍緊新劇《黑色月光》，飾演馬志威的女朋友，算係獻出自己第一次喺電視劇談戀愛吧。」

身為前「東張女神」的她，一向關注社會議題， 問到對垃圾徵費有何意見時，她說：「我覺得垃圾分類和環保，應該由獎賞scheme做起，會來得有效，比如好似今日活動提及的環保獎賞Apps，或者平時我見有收膠樽獎賞機都好多人用，甚至多些地區建立垃圾分類站，方便市民拿垃圾去站分類，也會很有效。」

（即時娛樂）