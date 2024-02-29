ROVER正式出道 否認狙擊師兄師姐 亨仔收負評當激勵 (21:54)

ROVER和KC及Tsoul都是參加去年《全民造星V》而入行。（劉永銳攝）

亨仔（上圖左）明白收到負評，是基於粉絲愛偶像，也激勵ROVER努力做好。（劉永銳攝）

因參加《全民造星V》入行的陳鎮亨（亨仔）、王希晉、卓金樂（Kim）和雷濠權（Jason），正式組成樂隊ROVER，《造星V》亞軍黃家灝（KC）則孖田曜誠（Tsoul）組期間限定跳舞組合，今晚（29日）在公司MakerVille安排下，出席《ROVER X KC & Tsoul Debut》記者會，宣布正式出道。

ROVER指樂隊名字，代表4子探索未來音樂路，他們首度公開獻唱首支派台歌《秒速八公里》，歌曲監製Edward Chan、作詞人林寶及編曲人Ariel，音樂人Cousin Fung站台力撐。

受訪時，ROVER隊長Kim表示，4成員皆能做到唱將和演奏樂器，而第一首作品就是全隊合力創作，目標在今年內可推出多於一首歌曲，公司給予他們很大自由度。問4子會否跳舞？亨仔笑說：「樂隊揀得亨仔就唔預跳舞。」希晉指隊友間從未爆出爭拗，反而互相鼓勵。

有指ROVER出道後分薄公司資源，惹來MIRROR、ERROR、COLLAR粉絲不滿，亨仔有留意報道，並說：「我哋都好鍾意呢幾個組合師兄師姐，見到佢哋好成功先參加比賽，希望為樂壇出力，至於公司分配資源方面，我哋冇權限得知。」

亨仔明白收到負評，是基於粉絲愛偶像，也激勵ROVER努力做好：「如果我哋嘅表演出色到令呢批粉絲變成我哋粉絲就好，不過呢個奢望只係開玩笑。」

Kim笑亨仔大想頭，亨仔聞言補鑊，否認想狙擊師兄師姐：「我哋冇呢個能耐，都係搞好自己音樂先，師兄師姐好成功，視佢哋為目標，若果我哋有能力作多啲歌，當然希望為佢哋作歌。」

（即時娛樂）