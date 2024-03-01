後援會Admin隱瞞身分參選風波續發酵 呂爵安回應獲讚懂危機處理應做管理層 (13:38)

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會Admin去年10月因團隊內訌而解散，新一屆Admin上任不足3個月又發生問題，被揭「換湯不換藥」，部分成員是上屆後援會Admin的helper，他們刻意隱瞞與舊團隊的關係，以另一個TG帳號參選，當選後亦鮮有現真身。另外，有指涉事後援會Admin成員（即前屆helper）重蹈覆轍，私下嘲笑其他爵屎（粉絲暱稱）言行。事件曝光後，不少爵屎留言要求一班Admin清楚交代，更稱事件涉詐騙要報警，最後觸動到TG群組內的Edan，表示會了解事件，希望爵屎們不要胡亂猜測。後援會Admin亦在TG群組內發表辭職及解散聲明。

Edan的後援會以有限公司形式運作。由於上屆後援會Admin被指透明度低、私相授受等，Edan所屬公司MakerVille、經理人阿Yu在換屆選舉時從旁監察及協助，其間曾與候選團隊見面及了解政綱。事件爆出後，Edan及阿Yu先後在TG群組現身稱要了解事件。雖然後援會已宣布總辭及解散，並強調Edan及阿Yu對其背景不知情，但未能令事件降溫，有人在TG群組留言問「到底你經理人幾時出嚟解釋番成件事畀所有會員聽」，令Edan再次現身回應。

Edan說︰「呢位會員你好，好欣賞你咁關心Edan Fans Club所有會員嘅福祉，好有心。不過其實噚日我都講咗了解中處理緊，亦都懇求咗各位畀啲時間，唔知係咪唔合你哋意，定你哋嘅時區時間流動得比較快，希望你哋願意將就吓啦﹗不過我都想問，到底你同你嗰幾位朋友想點？你哋係想幫手解決件事定純發泄？Yu姐由頭到尾純粹想幫我手又關佢咩事呢？Anyways幾位大大請放心，小弟有咩會即刻匯報畀你。」

Edan不久後又在群組內發文︰「為免大家有咩疑惑，我都一次過講埋。」對於有網民質疑他及其公司早知新一屆Admin當日以另一個TG帳號參選，他說：「我真係呆_左，呆_埋右﹗其實我同阿Yu真係冇咁得閒，點解要特登搞咁多嘢，又選舉又盛，只係想可以好好地選一個大家心目中最適合嘅FC去聚集大家。如果你覺得我哋明知有問題有危險都走去揀，咁可能你真係低估咗我哋嘅智商。好可惜依家事與願違，我哋都諗緊方法去處理。明白大家會唔開心會有情緒，但都希望可以盡量理性少少。講過好多次，我唔係要大家一言堂。有唔同意見係好正常亦好需要，但希望大家係用良好嘅態度去理性討論係為件事好。有害群之馬嘅，就唔好理佢啦，我嚟處理。我好多謝大家一直無論咩事都咁支持我，咁體諒我。好多事情嘅發生都控制唔到，但可能我哋都可以喺呢啲事情上面學到一啲嘢，令我哋將來變得更好。同埋換個角度諗，我哋一齊經歷嘅事情又多咗一樣，都可以算係件好事？」

不少粉絲留言讚Edan處事成熟、EQ高，還懂得危機處理，不是藝人的話應該去做管理層；也有網民慨嘆︰「依家明星真係唔易做，平時出jobs已經夠晒忙，仲要抽時間做埋公關拆解自己FC事務，安撫爵屎心情，咁搞法1日24個鐘都唔夠用。」亦有網民說︰「其他藝人可能一句交畀公司處理，但呢粒星選擇不逃避，講一句處理中，叫大家畀啲時間，仲出聲揹上身話害群之馬等佢處理。」

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（即時娛樂）