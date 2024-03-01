黃貫中藉新歌悼好友 月中出《一夥》CD 延續大飛慈善心願 (14:50)

黃貫中（Paul）創作新歌《一夥》悼念去年病逝的著名音樂人、LMF成員陳匡榮（大飛），並找來大飛生前好友鄭中基、何超儀、鄧建明及LMF成員一起灌錄歌曲，另邀C.Y. Kong將大飛生前的錄音作品剪輯成歌曲的打鼓部分，令大飛也能「參與其中」。《一夥》MV今天（1日）面世，阿Paul透露大飛生前希望LMF能舉辦一場慈善演唱會，將所有收益撥捐拯救貓狗的慈善組織。他為延續大飛的心願，會將《一夥》印製成3000張唱片，於本月16及17日作慈善義賣，收益不扣除成本全數撥捐香港拯救貓狗協會、SAA保護遺棄動物協會及毛守救援等3個機構。

阿Paul直言大飛的離世令他非常痛心，希望藉歌曲抒發心情。他把大飛的鼓聲加入歌曲，代表大飛無論身在哪個世界，大家仍可一起夾Band。阿Paul說︰「佢走咗，我先計吓同佢識咗幾耐呢？我係透過細佬介紹而認識佢，佢好有音樂才華，原來我同佢識咗30幾年。大飛嘅音樂才華，令我嘅音樂生色不少。我即將推出嘅大碟，大飛亦係監製之一，好遺憾佢睇唔到我大碟嘅成績。」回憶與大飛的過往，阿Paul表示他們是無所不談的好兄弟，除了音樂，也會一起打拳。他續說︰「就連我搬屋，佢都會嚟幫手，好有義氣。我哋一齊打拳，一齊成為拳館榮譽會長，一齊參加拳賽，呢段時間真係好開心。」

阿Paul表示製作新歌的過程非常順利，所有人一呼百應，在印製CD的成本上亦各自「籌旗」，沒遇上難題。他說︰「大飛嘅朋友全部都係行動派，我哋一班兄弟話過，邊個『離開』，我哋就會為『離開』嗰個寫隻歌，走最尾嗰個就冇人寫歌，所以大飛係幸福嘅。」

（即時娛樂）