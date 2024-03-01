林頴彤擾亂秩序案5月開審 稱減少幕前工作 或約滿後離巢 (15:40)

林頴彤表示與無綫的合約仍有一段不算長的日子，她年少入行，現在心態有改變，想追求學識，減少幕前工作，專注網上拍片，會否續約視乎屆時的心態和狀况。（鍾一虹攝）

林頴彤（Bella）與捲入JPEX案的藝人鄭雋熹，去年被控阻礙公職人員及在公眾地方作出擾亂秩序行為兩罪，其後控方撤銷兩項控罪，但加控「在醫院作出擾亂秩序的行為」。今早近9時，Bella與鄭雋熹到粉嶺法院出席審前覆核，兩人聘請同一位辯方律師，案件定於5月6日及8至10日開庭審理，兩人准以原有條件繼續保釋。

Bella離開法院時受訪，稱目前修讀營養學課程不影響上庭應訊。她說︰「我4月考試，考完試剛好能配合上庭應訊。我心情未受官司影響，會更努力讀書，打算繼續進修，會報讀素食營養課程，會在事業上展開關於營養學的新計劃。」Bella直言跟無綫的合約仍有一段日子，時間不算很長。她年少入行，人大了心態有改變，想追求學識，減少幕前工作，專注網上拍片。

Bella續說︰「讀書時認識了一些專業營養師，我拍片前會諮詢他們的意見，希望能助人改善健康問題。日後會否與無綫續約視乎屆時的心態和狀况，人生有很多變數。閃婚？不會，我長大了，認清人生目標及方向，會集中發展事業。我目前尚可應付律師費，不太擔心經濟。」談到被指其社交網發文疑感嘆粉絲人數減少，Bella表示粉絲人數時多時少︰「願意留下來的都是真正欣賞我的粉絲，我很珍惜每一位﹗」

鄭雋熹被問到是否要為應付律師費密密工作時反問傳媒︰「你們會不會幫忙？有沒有律師費，我都會密密做。」他表示在JPEX案件上沒被落案起訴，毋須到警署報到。

（即時娛樂）