準盛太麥明詩本月結婚 籌備過程壓力大 不怕被指恨嫁 (16:51)

準新娘子麥明詩今日出席活動時春風滿面，透露將於本月與機師男友盛勁為結婚，婚禮會在香港舉行。她表示籌備婚禮壓力大，要找辦法放鬆。「婚禮的籌備工作，九成由我負責，未婚夫只負責邀請家人、朋友及同意我的安排。我不是笑他，他很配合我想做的事，也十分多謝他。他都同意我決定的，真的很難得﹗不少朋友會在籌備過程中意見不合，我們沒此情况。他唯一是叫我放鬆，不要那麼大壓力。我說自己不做就沒人做，他表示hea一點也沒緊要。」

麥明詩表示打從到澳洲影婚紗相開始，都是她主動安排。「他沒什麼所謂，我就問他︰『不如下星期去影Pre-wedding？』他說︰『好。』事情就是這樣發生。」麥明詩坦言怕麻煩，認為籌備過程太長易生枝節，希望盡量縮短籌備時間，令大家也能保持開心及期待的心情迎接婚禮。「很多人會在籌備過程中不想結婚，我想盡量避免這事情發生。」她打算婚後會視乎實際情况，盡可能多生子女。「上次說過要拿8萬元嘛﹗最好不要只生一個孩子，但要視乎身體狀况及各方面配合，有些人很簡單，有些人卻很複雜，人人不同。生小朋友是結婚的一部分原因，都是現實的考慮。」

麥明詩認為香港大部分女性都比男性想結婚，生育問題令她們在結婚一事上多了時間線的考慮。「如果我是男性就暫時不會結婚﹗」她不怕被指恨嫁，覺得最重要是以結果為目標。「我可能比較不怕醜，所以便問他想不想（結婚）。這件事其實很雙向，不可以說我主動出擊，我們是有商有量的，之前已討論過，相信他也很喜歡。」麥明詩直言很欣賞盛勁為，看見他以積極、樂觀心態面對低潮，找最好方法克服困難改變生活。「我們未來一起生活，一定會遇上很多難關。他能給我信心，相信我們會一起解決難題，這才是最寶貴。」

（即時娛樂）